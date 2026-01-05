Uno Santa Fe | Santa Fe | Imusa

El Imusa realizará una campaña masiva de castración y vacunación antirrábica en la vecinal Centenario

La misma se llevará a cabo el sábado 10 de enero en calle Zavalía 721, y la atención se brindará de 7 a 11, con turno previo

5 de enero 2026 · 08:46hs
El Imusa lanzará una campaña de castración en la Vecinal Centenario

El Imusa lanzará una campaña de castración en la Vecinal Centenario

Personal del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) llevará a cabo el sábado 10, una campaña gratuita de castración y vacunación antirrábica en la Vecinal Centenario, ubicada en Zavalía 721. Las atenciones se realizarán de 7 a 11, solo con turno previo, el cual deberá solicitarse al número de WhatsApp, 342 523 3325.

Se recuerda que para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas de sólidos y seis horas de líquidos. Además, ser mayores de seis meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de postparto.

Se solicita además que los perros concurran con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos y además, bolsas para levantar las heces de los animales de compañía.

Se aclara, también, que los días de lluvia no se suspende el servicio, pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.

Imusa campaña castración vacunación antirrábica
