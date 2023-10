A cuatro días de las elecciones, el dólar blue se desplomó $80: ¿a cuánto cotiza en Santa Fe?

El Banco Central inició la semana corta con otra venta de casi u$s 100 millones de sus reservas internacionales para abastecer a la demanda de los importadores en el mercado oficial de cambios, en medio de las fuertes tensiones cambiarias a pocos días de las elecciones generales.

La entidad registró este martes un resultado negativo de u$s 95 millones luego de su intervención en el mercado oficial de cambios. De este modo, las ventas netas de reservas ascienden a aproximadamente u$s 815 millones en el mes y u$s 2545 millones en lo que va del año.

El resultado negativo de este martes se dio en una jornada en la que la entidad dispuso una alza de $ 0,15 para el tipo de cambio oficial mayorista, que aumentó a $ 350,10, apenas por encima del precio fijo que estableció el Gobierno, y en la que el volumen operado de contado ascendió a u$s 398,4 millones.

En tanto, las reservas internacionales brutas siguen retrocediendo y se consolidan por debajo de los u$s 26.000 millones. Al cierre de la última jornada cambiaria, las tenencias se situaban en u$s 25.224 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.

Otras cotizaciones

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 18 de octubre sube y cotiza a $ 916,00 para la compra y $ 997,95 para la venta, tras haber arrancado la jornada ofreciéndose a $ 942,40.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 18 de octubre

El dólar MEP o dólar bolsa hoy miércoles 18 de octubre opera en $ 932,92 para la compra y $ 942,72 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 18 de octubre