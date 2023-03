A mano armada, robaron por quinta vez en medio año un kiosco en pleno Bulevar: se llevaron $25.000 y un vino

Los asaltantes atacaron al kiosco a las 5 de este jueves. Aprovecharon que por el clima y la hora no había nadie en la zona

Abrieron hace medio año y ya les robaron cuatro o cinco veces, esa es la triste cifra de un kiosco abierto 24 horas que está ubicado en Bulevar Gálvez al 2300. En esta ocasión el robo se cometió este jueves alrededor de las 5, cuando no circulaba gente por la zona. Emanuel, uno de los empleados del comercio, en diálogo con el móvil de UNO 106.3 reveló cómo fue la secuencia de terror y a mano armada que le tocó vivir a sus dos compañeros que estaban atendiendo.

"Hoy alrededor de las 5, 5.15 de la mañana mis dos compañeros sufrieron un robo en la madrugada . Entró una pareja, saltó a la caramelera, pidió la plata de la caja, sacó alrededor de $20.000, $25.000 y por los nervios de la situación dejó dos o tres billetes de $1.000. Apurándolo a mi compañero le hizo mal el hombro y la espalda con la misma pistola. Le pedía plata y le decía que no, que era lo único que había en la caja. Apuntó en el abdomen a mi otro compañero cuando se estaba yendo, sacó un vino y salió corriendo con la pareja ", dio a conocer el kiosquero sobre el violento hecho.

•LEER MÁS: Dos noches seguidas entraron a robar un taller mecánico en María Selva: los dejaron sin nada

kiosco robo Bv. Gálvez (1).jpg

Además, contó: "Estaban caminando, entraron y se fueron corriendo; vieron la oportunidad porque no había nadie en la calle y es una zona transitada Bulevar Gálvez. Es un kiosco 24 horas y ya es la cuarta o quinta vez que sufrimos un robo". El comercio abrió hace más de medio año, o sea que en promedio les roban una vez por mes. "Aprovecharon el clima, que no había nadie. Llegué a la hora del robo y no había absolutamente nadie en la calle", agregó.

A mano armada, robaron un kiosco en pleno boulevard: se llevaron $25.000 y un vino

•LEER MÁS: "El Piojo" preso: gozaba de libertad condicional y lo detuvieron por robar tres motos