La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene puestos fijos y móviles en el corredor costero. Carlos Torres advirtió sobre el movimiento de personas, ganado y animales silvestres, y pidió circular con precaución.

Crecida del Paraná. Refuerzan controles en la Ruta 1 ante el desplazamiento de familias y ganado.

La crecida del río Paraná y el avance del agua sobre las localidades de la costa santafesina generan un escenario de preocupación sobre la Ruta Provincial 1. El desplazamiento de familias hacia sectores más elevados, el traslado de ganado y la aparición de animales silvestres que escapan de las zonas inundadas obligaron a reforzar los controles de seguridad vial en distintos tramos del corredor.

Uno de los sectores que concentra mayor atención es el comprendido entre Arroyo Leyes y el norte provincial. En barrio Leyes, jurisdicción de Santa Rosa de Calchines, el avance del agua rodeó al sector y obligó a numerosas familias a prepararse para abandonar sus viviendas. Algunas ya fueron evacuadas, mientras que otras levantaron refugios precarios a la vera de la ruta para permanecer cerca de sus hogares y resguardar sus pertenencias.

En este contexto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) sostiene un operativo permanente con puestos fijos y móviles preventivos. Carlos Torres, titular del organismo, explicó que los controles están ubicados en Arroyo Leyes, Santa Rosa de Calchines y el paraje Los Zapallos, además de contar con móviles que recorren la traza.

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El funcionario advirtió que la circulación requiere especial atención por la presencia de personas y animales sobre el corredor. "Hay movimiento de gente, hay movimiento de ganado, puede haber animales silvestres que, escapando de la inundación, cruzan la ruta", señaló.

Traslado de ganado y familias a la vera de la ruta

Otro de los aspectos que requiere coordinación es el desplazamiento de animales desde los campos afectados por la creciente. Al respecto, Torres explicó que trabajan junto con los productores agropecuarios para organizar los movimientos y evitar accidentes.

"Cuando quieren hacer traslado de ganado, avisan a la unidad regional y nosotros los acompañamos y hacemos un seguimiento, sobre todo para aquellos que tengan que cruzar la Ruta 1", detalló.

A esta situación se suma la presencia de familias que comenzaron a instalarse en las banquinas y en sectores cercanos a la ruta. Los operativos también buscan proteger a quienes permanecen allí y a los conductores que circulan por la zona.

"Es una situación en la que hay que estar muy atentos, tenemos que estar con los ojos bien puestos, porque esto va a seguir durante muchas semanas, durante varios meses», advirtió Torres, quien anticipó que el desplazamiento de personas y animales podría continuar durante un período prolongado.

El pedido a los conductores: circular despacio y evitar los viajes nocturnos

Frente a este panorama, desde Seguridad Vial solicitaron extremar las medidas de precaución al transitar por la Ruta 1, especialmente en los tramos cercanos a las localidades afectadas por la creciente.

Torres pidió prestar atención a la posible aparición de animales sobre la calzada y a la presencia de personas en los márgenes del corredor. «Responsabilidad y prudencia. Saber que se pueden encontrar con un animal silvestre, con un vacuno, con un caballo, o con gente que está ahí a la vera de la ruta, con niños», expresó.

También recomendó reducir la velocidad y mantener una conducción atenta ante cualquier situación imprevista. "Es muy importante que sepan que tienen que transitar despacio, con mucha calma, previendo estas situaciones", enfatizó.

Por último, aconsejó evitar la circulación nocturna siempre que sea posible. "Si uno está atento, tratando de no circular de noche y pensando que estas situaciones se pueden dar, obviamente se pueden prevenir los siniestros", concluyó.