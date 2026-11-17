El dron de UNO Santa Fe registró la magnitud de la creciente en la capital provincial y las zonas costeras. El río alcanzó los 5,83 metros y superó el nivel de evacuación.

La crecida del río Paraná sigue avanzando sobre la región y las imágenes aéreas permiten dimensionar la magnitud del fenómeno en los alrededores de la ciudad de Santa Fe y el distrito costero. A través del dron de UNO Santa Fe , se puede observar el avance del agua sobre sectores ribereños, espacios verdes y zonas bajas, en un escenario que mantiene en alerta a las localidades de la costa.

Las tomas captadas desde el aire muestran de manera impactante cómo el río fue ganando terreno y modificando el paisaje habitual de la región. La extensión de las áreas alcanzadas por el agua deja en evidencia la dimensión de la creciente y sus efectos sobre los sectores más expuestos.

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Este martes 17 de noviembre, el Paraná llegó a los 5,83 metros en el puerto de Santa Fe, de acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina. La altura se ubicó 13 centímetros por encima del nivel oficial de evacuación, establecido en 5,70 metros.

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La crecida del Paraná superó el nivel de evacuación

El aumento del río mantiene activo el operativo de prevención y asistencia en los sectores más vulnerables de la ciudad, especialmente en las zonas que se encuentran por fuera del anillo de defensas.

El avance del agua también impacta sobre las localidades y parajes costeros, donde algunas familias comenzaron a retirar sus pertenencias y otras debieron trasladarse preventivamente ante el riesgo de que el río alcance sus viviendas.

Santa Fe refuerza la asistencia a las familias afectadas

En paralelo, la Municipalidad de Santa Fe continúa ampliando los dispositivos de alojamiento para responder a las necesidades de los vecinos. El segundo Centro de Asistencia Integral (CAI), ubicado en Colastiné Sur, ya recibe a nueve familias, integradas por 27 personas: 18 adultos y nueve menores.

El predio cuenta con 11 módulos habitacionales terminados y otros cinco en proceso de finalización. Además, entre los dos centros municipales habilitados hay actualmente 275 personas alojadas, según informó el intendente Juan Pablo Poletti.

El operativo también incluye asistencia territorial para quienes permanecen en sus viviendas en sectores como la Vuelta del Paraguayo, Colastiné y las zonas de islas. En esos lugares trabajan equipos municipales y provinciales, Bomberos Voluntarios, personal de salud y la Cruz Roja, con distribución de alimentos, agua potable y repelentes.

Mientras el río continúa en niveles elevados, las imágenes registradas por UNO Santa Fe desde el aire permiten dimensionar el impacto de la creciente y el alcance del agua sobre el paisaje costero de la capital provincial.