A un mes de su internación, se recupera la santafesina que sufrió un aneurisma cerebral en Portugal

Actualmente, la joven internada no puede hablar. De a poco, comenzó a mover los dedos de los pies, una mano y la cabeza. Si bien son cautos sobre su estado de salud, la familia espera que avancen los tratamientos de rehabilitación para ver si presenta mejoras.

“Vale lamentablemente tuvo muerte de neuronas en la parte frontal, entonces al estar esas neuronas sin vida, tienen que ver cuál es realmente el estado en que va a quedar” explicó su hermana.

El regreso a casa

Superada la parte más crítica de su estado de salud, la familia comienza a avizorar cómo lograr un posible regreso a Argentina para continuar con su recuperación. En ese sentido, la médica encargada de darle el alta de los cuidados intensivos anticipó que, en el mejor de los casos, la rehabilitación llevará meses.

La opción más probable es que, para poder regresar, deba hacerlo en un avión sanitario, lo que representa un costo impensado de afrontar por parte de la familia. En ese sentido, Rocío dio a conocer que se encuentran en contacto con el embajador de Argentina en Portugal para tratar de recibir ayuda. “Ojalá pudiéramos lograr traerla a Argentina. Pero de esa parte, se encarga el embajador, el cónsul de Portugal, que nos está dando una mano en cuanto a todo esto”, explicó la mujer.

El primer paso, detalló, es concretar la residencia portuguesa de Valeria, para poder reducir los costos de internación. Además, su madre viajó con ella desde el comienzo de la afección de salud, por lo que también se encuentran en la búsqueda de que la embajada pueda ayudarlos con alguna vivienda cercana al hospital, para quedarse mientras dure la recuperación. Por el momento, el costo mensual de un cuarto rentado en el país europeo ronda los 400 euros, superior a un sueldo promedio en Argentina.

En ese sentido, otra de las razones por las que buscan concretar el regreso de la joven, una vez su estado de salud lo permita, tiene que ver con las obligaciones de la familia en Argentina. “Mi mamá es docente y la verdad que no sabemos hasta cuándo va a tener licencia. Nosotros, el resto de la familia, no tenemos la posibilidad de ir. No contamos con el dinero como para afrontar eso y muchísimo menos con autorizaciones laborales”, detalló su hermana.

Continúa la colecta para costear la internación

Desde el primer momento, los amigos de Valeria comenzaron con colectas, tanto en Argentina como en Europa, para poder ayudar a su ser querido en la recuperación. Al respecto, Rocío agradeció la ayuda de la gente y la repercusión que tuvo su caso.

Sin embargo, admitió: "Cuando hacemos el paso de moneda es terrible, no nos favorece en nada. El cambio es de 1.400 pesos a un euro. Entonces, acá es mucha plata la que juntamos, pero realmente allá no hace mucho movimiento”.

Por el momento, la cuenta en Argentina sigue siendo la misma: valeria.portugal a nombre de Sandra Elizabeth Cattaneo, su amiga. Además, tramitan una cuenta solidaria que les permita trasladar el dinero a Portugal por un costo menor.

