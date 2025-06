A un mes de su puesta en marcha la Línea 22 transportó 48.000 pasajeros

En cuanto a la frecuencia, comenzó a circular con cinco coches en la calle los días hábiles y realizaban 53 servicios, lo que se traducía en una repetición cada 20 minutos, aproximadamente. Debido a la demanda detectada, se incorporó otra unidad, llegando a los seis coches en calle, lo que elevó a 61 servicios diarios y así se logró reducir la frecuencia a 14 minutos. Esta situación también se presentó los fines de semana debido a la gran afluencia de pasajeros, y en particular los domingos que también requirieron refuerzos para atender la demanda.

Combinaciones y demanda de la Línea 22

Según los datos analizados, es la tercera línea con mayor porcentaje de combinaciones generadas dentro del sistema de transporte urbano, detrás de las líneas 13 y 9, lo cual evidencia su función estratégica como conector entre distintos recorridos. Es decir que no solo cumple una función de traslado directo, sino que también facilita la integración de viajes para muchos usuarios, mejorando así la accesibilidad a diferentes zonas de la ciudad.

El análisis de las transacciones por hora registradas en la línea 22 muestra un comportamiento similar al del sistema en general, aunque con un pico más marcado y una tendencia más alcista durante la tarde, especialmente entre las 15 y las 19. Este patrón puede vincularse a actividades escolares, laborales y comerciales, así como al regreso a los hogares, lo que incrementa la demanda en ese tramo horario.

Vale recordar que el itinerario de la línea 22 conecta puntos estratégicos como el Hospital Iturraspe, avenida Blas Parera, los barrios Las Flores I y II, el espacio social, cultural y deportivo “La Esquina Encendida”, el centro comercial a cielo abierto de Aristóbulo del Valle, el CEF N.º 29, el sector recreativo de la Costanera Oeste y el Espigón N.º 2, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y la escuela Zapata Gollán, entre otros.

En primera persona

Martín Gribaldo es uno de los choferes de esta flamante línea y manifestó: “Esta línea une la zona oeste con la este y viceversa y la gente está muy contenta, muy conforme, porque la acerca a muchos puntos importantes de la ciudad como la Costanera y hospitales. La empresa está enfatizando mucho en los coches, para que no se pierdan vueltas, y están trabajando cada 10 a 14 minutos. Incluso analizan sumar más coches sobre todo para los sábados y domingos porque la demanda es importante”.

Antes de cerrar recordó cuáles son algunos de los puntos que une como “la Tecnológica, la escuela Zapata Gollán también la universidad Católica, la escuela Stephenson que está en Galicia, y después la escuela de Yapeyú, otras que están sobre Beruti. “Por eso creo que es bastante amplio y bien pensado el recorrido para abarcar todos los sectores y brindar una buena opción a los vecinos”, concluyó.

Uno de los usuarios al que le trajo una solución es Juan Pablo Báez, quien trabaja cerca de la avenida Aristóbulo del Valle y la línea 22 lo deja a pocos pasos. “A mí me resulta bárbara, es muy útil porque no solamente conecta esta zona (noroeste) con la Costanera, sino que a mí que soy un usuario que lo usa de lunes a viernes me deja cerca de donde voy”, dijo mientras regresaba a su casa.

También destacó que es bueno para los fines de semana “porque conecta con la zona de la Costanera y los que querían ir a pasear los fines de semana debían tomarse dos colectivos, que para una familia es un gran gasto; y ahora te deja directamente ahí”. “Cubre una necesidad que había en estos barrios porque te tenías que tomar dos colectivos y no te convenía, te acerca a muchos lugares y eso es buenísimo, la verdad que es un servicio barato y ágil”, cerró este vecino de barrio Yapeyú.

Ahorro en tiempo y dinero

Vanina Muñoz es docente y luego de su jornada laboral contó: “A mí me viene rebién porque de donde vivo me lo tomo muy cerca y me deja en la puerta de la escuela Yapeyú donde doy clases y también donde estoy en integración, con la escuela Nils Ever. Me viene bárbaro, antes venía en auto pero esto me ayudó en la economía”.

Carina Ojeda y su hija regresaban del hospital Vera Candioti y también se vieron beneficiadas por la línea 22: “Yo la llevo al Vera Candioti que está en Almirante Brown al 7300 a rehabilitación y dejé de tomar dos colectivos como lo hacía antes, porque me tomaba el 5 y el 16, y ahora con esta línea voy derecho. Con el tema de los dos colectivos a mí se me complicaba, pero ahora con el 22 vamos directamente, venimos más rápido y ahorramos dinero y tiempo”.

Por último, Nidia Ponce, integrante de la vecinal Ceferino Namuncurá, de Yapeyú, ponderó a la línea 22: “No había un colectivo que nos lleve hasta el este. En mi caso hago muchos trámites en el Ministerio de Desarrollo Social, así que me favoreció porque siempre tenía que tomar un colectivo, el 5 o el 15, irme hasta el Centro y después hasta la Costanera. Acá hay muchas personas que lo necesitaban y eso es algo muy bueno. Antes me llevaba dos horas para llegar y dos para volver, ahora en dos horas hago todo. Para el barrio y toda la zona noroeste es muy importante, así que no tenemos palabras más que agradecer”.

