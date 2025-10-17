Los vecinos de la ciudad de Santa Fe pueden hacer actividades deportivas gratuitas en los barrios

La Municipalidad de Santa Fe, mediante la Secretaría de Deportes, invita a los vecinos a participar de actividades deportivas en los barrios. El cronograma

La Municipalidad de Santa Fe brinda actividades deportivas y recreativas gratuitas en distintos puntos de la ciudad. Gimnasia, tango, salsa, yoga, tenis, patín, tai chi, son algunas de las disciplinas que se pueden disfrutar en los barrios de la capital provincial.

Las clases están a cargo de docentes especializados y el único requisito para participar es presentarse diez minutos antes de la clase y llenar un formulario de inscripción. Además se solicita un certificado médico de apto físico, este pedido es de carácter obligatorio para poder participar de las actividades. Dicho certificado tiene validez por seis meses,