Los vecinos de la ciudad de Santa Fe pueden hacer actividades deportivas gratuitas en los barrios

La Municipalidad de Santa Fe, mediante la Secretaría de Deportes, invita a los vecinos a participar de actividades deportivas en los barrios. El cronograma

17 de octubre 2025 · 09:14hs
Actividades deportivas gratuitas en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe brinda actividades deportivas y recreativas gratuitas en distintos puntos de la ciudad. Gimnasia, tango, salsa, yoga, tenis, patín, tai chi, son algunas de las disciplinas que se pueden disfrutar en los barrios de la capital provincial.

Las clases están a cargo de docentes especializados y el único requisito para participar es presentarse diez minutos antes de la clase y llenar un formulario de inscripción. Además se solicita un certificado médico de apto físico, este pedido es de carácter obligatorio para poder participar de las actividades. Dicho certificado tiene validez por seis meses,

Deportes en los barrios de Santa Fe

Cronograma: diferentes actividades deportivas gratuitas se desarrollarán en los siguientes horarios y días

SEDE ESTACIÓN BELGRANO
SEDE PARQUE GARAY
SEDE CENTRO GALLEGO
SEDE ALTO VERDE
SEDE LA TABLADA
SEDE COSTANERA
SEDE ESTACIÓN BELGRANO

Santa Fe deportivas gratuitas
De dónde vino el puma que apareció en Cabaña Leiva: no descartan mascotismo y advierten una "compleja liberación"

En un mes y medio, más de 100 allanamientos por microtráfico en el centro-norte de Santa Fe dejaron 121 detenidos

Santa Fe tendrá un nuevo Jardín Municipal en el oeste: beneficiará a más de 270 niños de Santa Rosa de Lima y Alfonso

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: Si pisoteás al hombre, se te viene en contra

Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

El vignattismo con Alonso a la cabeza le apunta a un tapado para la vicepresidencia

Ataque a un hospital público en Rosario: Pullaro anticipó una alta recompensa para dar con los autores

Pucará se quedó con el clásico en el Clausura Chijí Serenotti

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la clasificación a la Sprint del GP de Estados Unidos

Unión debutó como local con un triunfo ante Racing de Chivilcoy

Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

