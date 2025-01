Accidente en kayak: el piragüista santafesino Rubén Rézola remarcó "tenerle respeto al río" y expuso las precauciones

El lugar del accidente

Hablando puntualmente del lugar donde se produjo el accidente, Rézola indicó: "Siempre hay que tenerle respeto al río, yo conozco bien esa parte donde se dio el accidente y es el lugar donde más pega la corriente. Generalmente, cuando hay una curva para la derecha o para la izquierda siempre tiene un sentido. El agua viene con un camino, pega en un lado, rebota y va hacia el otro lado. Esos lugares son los de mayor corriente. En esa zona donde está el barco arenero es donde se genera toda la turbulencia de agua".

La mujer accidentada relató que estaba de vacaciones con una amiga. Según su testimonio, la joven había ingresado al río en un kayak, pero perdió el control y terminó volcando, quedando atrapada entre ramas y camalotes en las cercanías de un barco arenero abandonado.

Desconociendo el motivo por el cual la mujer cayó al río, el deportista santafesino remarcó que en esas situaciones "hay personas que se dejan estar y llevar por la corriente, hay que tener cuidado en esos lugares, en zona de puentes, si uno mira cómo corre el río de un lado a otro hay una parte donde está más tranquila generalmente, que es la parte más corta por decirlo de alguna manera. Esa es la zona donde es más tranquilo poder navegar. Si uno mira la maratón Santa Fe - Coronda se puede ver que los nadadores buscan esa zona para ganar impulso. Sin conocer el movimiento del río, los remansos y cómo confluye el agua lo mejor es siempre buscar la zona más tranquila".

Además, Rézola remarcó que "los principiantes tienen que tener la precaución de por lo menos saber nadar. No sé en qué tipo de kayak se dio esta situación pero existen botes para principantes que funcionan como salvavidas como lo son los kayak de plástico o los rotomoldeados".

rescate kayakista sauce vijo.jpg Rescate de una kayakista en Sauce Viejo. gentileza

Principiantes en kayak

Sobe la creciente cantidad de personas que se vuelcan al río para navegar en este tipo de botes sin previo conocimiento, el deportista santafesino destacó: "Hay personas intentan trasladarse en el kayak casi sin saber y ahí aparecen las complicaciones. Si no hay una práctica y te agarra una tormenta donde se levanta viento, las olas van para un lado y la corriente para el otro, si no te ve nadie podes llegar a tener problemas. Lo principal es tenerle respeto al agua, no miedo. Donde corre mucho caudal de agua es más complejo".

"Las personas que intentan conocer el deporte empiezan en un bote de paseo, donde los modelos priorizan la estabilidad, es muy difícil darse vuelta, es muy difícil caerse, pero todo depende de las circunstancias. Lo ideal sería que cuando se aprende a remar no sea un día de viento, tener las precauciones siempre claras de usar chaleco salvavidas, evitar las zonas de choques de correntadas o zonas de los puentes, eso hay que tenerlo en cuenta y seguramente las instituciones que lo enseñan se lo transmiten a sus alumnos", concluyó el reconocido piragüista.

El rescate

Los agentes se desplazaron de inmediato hacia una barranca cercana y divisaron a la mujer, quien pedía ayuda con desesperación. Evaluando la situación, utilizaron una soga encontrada en el barco abandonado para ejecutar el rescate. Uno de los oficiales descendió por la pendiente y logró sujetar a la joven, quien se encontraba en estado de pánico y aferrada a una rama.

Con la ayuda de sus compañeros, el agente aseguró a la mujer y la llevó hasta tierra firme. Visiblemente afectada y sin fuerzas para caminar, la joven fue trasladada en brazos hasta una ambulancia que la condujo al Samco de Santo Tomé, donde el personal médico confirmó que estaba fuera de peligro, con signos vitales estables.