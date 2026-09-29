"De esto sí se habla": adolescentes de seis escuelas de Santa Fe compartieron sus miradas sobre la salud mental y los entornos digitales

El Concejo Municipal de Santa Fe realizó la jornada de cierre de la segunda edición del programa, que durante cuatro meses promovió espacios de reflexión, diálogo y expresión colectiva. Los estudiantes presentaron sus producciones audiovisuales y participaron de una charla sobre cuidado digital a cargo de Milagros Shroder, de Faro Digital.

El Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral fue escenario del cierre de la segunda edición de “De esto sí se habla”, el programa de Salud Mental Adolescente impulsado por el Concejo Municipal de Santa Fe . Bajo el lema “Salud mental y entornos digitales”, la iniciativa convocó durante cuatro meses a estudiantes de seis escuelas de la ciudad para conversar sobre sus experiencias, inquietudes y desafíos en relación con la vida digital.

La jornada contó con la presencia del presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile; la concejala Cecilia Battistutti, impulsora del programa; la ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio; el ministro de Educación, José Goity; y la especialista Milagros Shroder, coordinadora del equipo de Educación de Faro Digital, entre otras autoridades y referentes de las instituciones participantes.

Sergio Basile destacó la importancia de que los adolescentes sean protagonistas activos de las políticas públicas y puedan poner en agenda las situaciones que los atraviesan. En ese sentido, remarcó el valor de la articulación entre las instituciones para abordar los desafíos del mundo digital y generar herramientas de prevención y cuidado. “No se trata de esconder lo que pasa, sino de enfrentarlo y hacerlo todos juntos”, expresó.

Abrir la conversación

Uno de los momentos centrales fue la presentación de los cortometrajes realizados por los propios estudiantes, quienes encontraron en la producción audiovisual una forma de expresar sus miradas sobre temas que atraviesan su vida cotidiana. En cada corto abordaron problemáticas como el ciberbullying, el uso excesivo del celular, la dependencia de las pantallas, las dificultades para descansar y el aislamiento. También invitaron a reflexionar sobre la importancia de los vínculos, el acompañamiento adulto y la posibilidad de pedir ayuda. Cada pieza se publicará en la cuenta de Instagram @colo.battistutti y de @concejosantafe, y en el sito web www.deestosisehabla.com.ar.

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“Este año nos parecía que teníamos que ampliar el horizonte y hablar de nuestra salud mental en los entornos digitales. No venimos a decir que está mal su uso ni a prohibirlo, sino que creemos que debemos construir ciudadanos digitales críticos, responsables y comprometidos”, expresó Battistutti. En ese sentido, destacó el protagonismo de los adolescentes y el compromiso de las escuelas, cuyos equipos directivos y docentes acompañaron el recorrido.

La concejala también puso en valor “el arte como herramienta para abordar temas que muchas veces resultan difíciles de poner en palabras”. Además de los cortometrajes, el programa incluyó intervenciones artísticas y el diseño de publicidad callejera en distintos puntos de la ciudad, que permitieron llevar las voces y reflexiones de los jóvenes más allá de las aulas.

La jornada continuó con la charla “Cuidado digital”, a cargo de Milagros Shroder, quien propuso reflexionar sobre cómo acompañar a chicos y chicas en el uso de las tecnologías. La especialista señaló la importancia de construir progresivamente su autonomía digital y advirtió sobre la necesidad de que las personas adultas se involucren más en ese acompañamiento. También planteó nuevos interrogantes vinculados con la inteligencia artificial, la atención y las formas de relacionarse en las plataformas digitales.

“Los chicos y las chicas lo dijeron en los videos: están muy solos en ese acompañamiento adulto. La clave es que nosotros nos hagamos cargo de habitar ese cuidado”, sostuvo Shroder, quien destacó el valor de generar espacios de conversación para pensar colectivamente cómo convivir con las tecnologías.

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Por su parte, la directora de la Escuela Normal Superior, Aldana Simón, destacó el valor de que estas propuestas lleguen a las escuelas públicas y generen oportunidades para que los estudiantes puedan expresarse, compartir experiencias y sentirse escuchados. “Cuando la escuela abre espacios para hablar de lo que importa, también está educando para la vida”, afirmó.

En tanto, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, valoró el trabajo articulado entre las instituciones y sostuvo que “el cuidado de la salud mental requiere construir respuestas colectivas”. El ministro de Educación, José Goity, también subrayó la importancia de dar continuidad a este tipo de iniciativas y alentó a los jóvenes a “no dejar de expresarse, encontrarse y construir herramientas junto a otros”.

Socios estratégicos

“De esto sí se habla” surgió a partir de una propuesta de estudiantes del IPEI Leonardo Da Vinci en el marco del Concejo Joven 2024. La iniciativa se convirtió en la Ordenanza N.º 13.037, presentada por Cecilia Battistutti, que instituyó el 27 de septiembre como el Día Municipal de la Salud Mental Adolescente.

En su primera edición, el programa abordó la salud mental y el juego en línea, con especial atención a la ludopatía. En 2026, amplió la mirada hacia los entornos digitales, con actividades de sensibilización, talleres, debates y producciones colectivas que permitieron a los adolescentes reflexionar sobre sus prácticas y vínculos.

La propuesta se desarrolló con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Salud y Educación; Lotería de Santa Fe; la Universidad Nacional del Litoral; la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Santa Fe; Faro Digital y profesionales de la salud y la comunicación