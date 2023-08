Advierten que el servicio de colectivos se reducirá un "30 por ciento desde el lunes"

colectivos noche linea 11.jpg

Además, sostuvo que desde las empresas "vienen cumpliendo" con el plan de readecuación de servicios y unidades, tanto en Ersa como en Autobuses Santa Fe. Y apuntó: "El intendente se comprometió a un fondo y desde junio que dejó de hacerlo. Hoy tenemos otro panorama también que es la devaluación, hay aumento de combustibles. Entonces, si no llegamos a un entendimiento con el municipio para que nos diga qué camino quiere tomar la semana que viene se agravará porque vamos a suspender como mínimo 30% los servicios porque no vamos a poder cargar combustible ni pagar los salarios".

Ingaramo recordó que el 13 de julio firmaron un acuerdo paritario con UTA, antes de las elecciones: "Estuvo el compromiso de revisión de tarifa, de aportes de fondos, y hasta ahora no están cumpliendo. Ya pedimos dos reuniones con el intendente y no tenemos señal de nada".

"Puedo prestar los servicios en base a los fondos que tengo, con estos recursos la verdad tendría que estar funcionando con 50% de la flota", resaltó. A su vez, reveló que no hubo repercusiones en el municipio ante la reducción del servicio en la noche: "No nos atienden, Andrea Zorzón no sabe qué contestar, Granato está desaparecido y el intendente no nos atiende, está como una Municipalidad acéfala, con quién tengo que hablar. Hice todas las inversiones, tengo más de 30 unidades de 2017 y 2018 colocadas, compramos 15 unidades 0 km, de las cuales ya llegaron cuatro y no tengo con quién hablar, es la primera vez que me sucede esto. Jatón tiene que entender que con 20% de aumento de las tarifas contra 80% que dieron en todos los lugares del país no puedo funcionar. Hay que sincerar los números porque sino nunca va haber un servicio adecuado y la culpa siempre va a ser nuestra. No, vamos a discutirlo, pongamos los números sobre la mesa y veamos cuál es el costo del servicio".

Para tomar dimensión del desfinanciamiento que sufren comparó: "En Buenos Aires están poniendo $62.000.000.000 por un mes para 18.000 colectivos, o sea $3.000.000 por coche. A nosotros nos dan $700.000, es imposible seguir funcionando". Y sostuvo que la tarifa real del servicio "tendría que ser $309 más los subsidios actuales". Reveló que la Municipalidad les debe $150.000.000, una parte que tiene como destino la renovación de la flota y otra es en concepto salarial.

Los recientes aumentos también complejizan más el servicio: "Hay una petrolera que no nos manda combustible por el precio, la otra nos subió 7% la semana pasada y hoy 12%. Es dificilísimo mover una unidad, vamos a priorizar los coches que podamos tener en la calle para prestar un servicio hasta que se dignen a sentarse a una mesa qué quieren hacer con el transporte.

Por último, lanzó: "Es lamentable lo que está sucediendo con la intendencia de Santa Fe, hacernos comprometer a inversiones y después no cumplir con la palabra. Y confirmó: "Se va suspender 30% el servicio y 30% el personal a partir del lunes".

