Advierten un escenario complejo en municipios y se tensa la paritaria: 30 localidades pidieron auxilio para pagar el aguinaldo

Festram ratificó el paro de 48 horas. Desde provincia reconocen que la negociación atraviesa un momento difícil, marcado por la baja de la recaudación y serias dificultades financieras en gobiernos locales. Alertan por una brecha entre expectativas sindicales y la realidad económica.

La negociación paritaria municipal se desarrolla en un contexto económico adverso para municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Así lo advirtió el secretario de Gobierno, Municipios y Comunas, Horacio Ciancio , quien describió un escenario de fuerte restricción presupuestaria que complica la posibilidad de arribar a un acuerdo salarial.

“El problema no es solo la distancia en los números, sino la distancia entre las expectativas y las realidades ”, señaló el funcionario, al explicar que existe una presión creciente de intendentes y presidentes comunales sobre sus representantes paritarios , ante la dificultad de afrontar nuevos incrementos salariales.

Ciancio alertó que muchos gobiernos locales tienen problemas concretos para pagar los sueldos, una situación que se profundizó durante diciembre por el pago del aguinaldo. En ese sentido, reveló que en la semana previa a la Navidad recibió a representantes de unas 30 localidades con dificultades extremas para cumplir con esa obligación.

El funcionario atribuyó este escenario a la caída sostenida de los recursos, tanto a nivel local como nacional. “Ha bajado la recaudación local, la recaudación nacional y, en consecuencia, la coparticipación federal. Hubo un salto muy grande hacia abajo”, explicó, y remarcó que esta situación genera serias limitaciones financieras en los gobiernos locales.

Si bien destacó que existe un esfuerzo permanente por evitar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios municipales, Ciancio admitió que la realidad económica condiciona cualquier acuerdo. “Siempre se intenta que el sueldo no pierda poder adquisitivo, pero los municipios y comunas están en una situación muy difícil”, sostuvo en declaraciones a la emisora universitaria LT10.

Respecto de la negociación con la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), el secretario insistió en que el conflicto se profundizó por una brecha de expectativas frente a un escenario económico restrictivo. “Más que una cercanía o lejanía de números, lo que hay es una cercanía o lejanía de expectativas sobre el momento actual y los próximos meses”, afirmó.

Ciancio también se refirió a la fragmentación sindical y a la existencia de gremios que negocian por fuera del esquema tradicional, una situación que —recordó— lleva años y se encuentra atravesada por fallos de la Corte Suprema que declararon inconstitucional la actual ley de paritarias municipales. En ese marco, consideró inevitable que en algún momento se avance hacia una redefinición del sistema paritario, en sintonía con los cambios constitucionales.

Pese a la complejidad del escenario, el funcionario valoró que durante los últimos dos años primó el diálogo y la paz social, con muy pocas jornadas de paro. No obstante, advirtió que el actual contexto económico introduce un nivel de incertidumbre mayor, especialmente por la evolución futura de los recursos y la capacidad de los gobiernos locales para sostener aumentos salariales.

Finalmente, Ciancio apeló a la capacidad de entendimiento entre las partes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita salarios que no pierdan poder adquisitivo, pero que al mismo tiempo sean sostenibles para municipios y comunas, sin comprometer el equilibrio financiero de cada localidad.

Festram no acata la conciliación obligatoria y ratifica el paro de 48 horas

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram) resolvió no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial y ratificó el paro total de actividades por 48 horas, previsto para los días 8 y 9 de enero.

La medida de fuerza incluye movilizaciones y cortes de ruta, y se repetirá los días 15 y 16 de enero, tal como lo resolvió el Plenario de Secretarios Generales del gremio, que es el único órgano habilitado para definir este tipo de acciones.

Desde Festram explicaron que la decisión se sostiene por la falta de convocatoria formal a la paritaria y por considerar insuficientes las propuestas salariales presentadas por las autoridades municipales y comunales.

Si bien el sindicato confirmó que asistirá a la audiencia de conciliación convocada para el 13 de enero, aclaró que lo hará sin levantar las medidas de fuerza, al entender que hubo dilaciones oficiales y que no existió una negociación real.

El alcance del paro variará según cada municipio o comuna, por lo que los servicios municipales podrían verse afectados de manera dispar en distintas localidades de la provincia.