Semana de la Laguna: el cronograma de actividades para este fin de semana

En ambas costaneras de la laguna y en clubes náuticos, la ciudad invita a vecinos y turistas a sumarse a las actividades gratuitas en nuestro paisaje litoraleño

La tercera edición de la Semana de la Laguna continúa consolidándose como el evento central del verano santafesino. Tras el éxito de las primeras jornadas, este viernes 23 de enero la programación se intensifica con una oferta integral que combina la práctica deportiva, el bienestar, la concientización ambiental y el disfrute gastronómico a la vera del Setúbal.

Cabe remarcar que, con el objetivo de poner en valor el recurso natural de la ciudad de Santa Fe y fomentar el uso responsable y recreativo de la laguna Setúbal, hasta el domingo 25 las Costaneras Este y Oeste se transformarán en el escenario de múltiples disciplinas náuticas y recreativas. En esta jornada de viernes, se busca fomentar el vínculo de la ciudadanía con el río y promover hábitos de vida saludables.

Cronograma en la laguna Setúbal

La actividad comenzará temprano en la Isla Sirgadero, donde el Club Agrupación “Vuelta del Paraguayo” (AVP) recibirá al público de 8 a 11 para conocer sus instalaciones y participar de una jornada de remoergómetros con referentes como Augusto Clott y Rodrigo Bossio. En paralelo, el Club Regatas abrirá sus puertas de 9 a 12 con clases abiertas de remo para todas las edades.

A partir de las 16.30, la acción se trasladará al agua con propuestas de gran convocatoria:

Bautismos náuticos: el Yacht Club Santa Fe ofrecerá experiencias en vela (optimist y veleros) y embarcaciones a motor. Los interesados deben inscribirse previamente en el siguiente link: https://forms.gle/NMMJeLfRXBT2xzC8A

Deportes de tabla: en Say Beach y Parador Santa Fe habrá SUP libre, kayak y clases recreativas con descuentos especiales.

Relajación: la puesta del sol será el marco ideal para los "Sunsets holísticos" y sesiones de yoga con cuencos de cristal en la Costanera Este y el Paseo de la Laguna.

Salud y concientización en la Costanera

El Espigón 1 funcionará como un polo de servicios y promoción. De 16.30 a 19.30, el municipio dispondrá del “Nutri espacio de hidratación”, a través del Operativo Verano, con consejos de salud y puntos de promoción ambiental. Además, el arte se hará presente a las 19 con la instalación “Plegar de agua”, un taller de intervención con materiales nativos de la laguna.

Al caer la noche, la propuesta se volcará a lo recreativo: los paradores Pinta, Draxxo y Santa Fe ofrecerán una variada carta gastronómica con DJ en vivo, ritmos latinos y clases de zumba, transformando las playas en un espacio de encuentro y celebración.

Una semana de celebración colectiva

Entre los próximos hitos de la agenda se encuentran la Peña de Amigos en el Quincho de Chiquito (viernes 23) y el gran festival de cierre el sábado 24, que contará con la actuación del Brujo Ezequiel, feria de emprendedores y la visita de “Capi”, la mascota de los Juegos Suramericanos 2026.

Todas las propuestas, a excepción de los servicios gastronómicos y talleres específicos señalados, son de acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

Más actividades y horarios