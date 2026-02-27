Agenda Santa Fe: muestras, paseos guiados y Carnabarriales para disfrutar este fin de semana

Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Variadas actividades podrán disfrutarse desde este viernes en Santa Fe. Comparsas barriales, muestras, deportes y las habituales ferias al aire libre

27 de febrero 2026 · 09:32hs
Diversas actividades se pueden disfrutar en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe ofrece diferentes actividades gratuitas para disfrutar la ciudad en la temporada de verano. Habrá un recorrido guiado en el Parque Garay el Mes de los Humedales, mientras que también se podrá disfrutar de hacer deportes en la Costanera Oeste y ver muestras en los museos de la ciudad.

También podrán visitarse diferentes ferias de artesanos locales y de la economía popular. La agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/finde

Deporte y recreación

El viernes, de 17 a 19.30, se llevarán a cabo en el playón del Centro de Deportes de la Costanera Oeste, (Avenida Almirante Brown 5294), el programa “Deportes en la playa”. Se dictarán diferentes actividades deportivas, como fútbol, sóftbol, vóley, balonmano y cestobol. Además se podrá participar de la “Maratón de ritmos” para todas las edades. Cabe resaltar que todas las propuestas son de acceso libre y gratuito.

Culminan los corsos y carnavales ciudadanos

Este sábado 28 desde las 20, con acceso libre y gratuito, se llevarán a cabo en Alto Verde los Carnabarriales, organizados por MOMO y con el apoyo de la Municipalidad de Santa Fe. La celebración se desarrollará por calle Demetrio Gómez, desde Villaverde hasta Quiroz.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Sábado 28

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 17.30 a 21.30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 17.30 a 21.30, 4 de Enero y Junín.

Domingo 1

  • Feria de emprendedores Anticuarios, Paseo Costanera, de 10 a 19, Almirante Brown y Ricardo Aldao.
  • Feria de Artesanos Incuba Paseo Constituyentes, de 16 a 22, 4 de Enero y Junín.
  • Feria de Artesanos Paseo de la Laguna, Costanera Oeste, de 16.30 a 21.30, Almirante Brown 6300.
  • Feria de Artesanos Sol Costero, Costanera Oeste, de 15 a 21, Almirante Brown entre Pedro de Vega y Ricardo Aldao.
  • Feria de Artesanos, Parque Federal, de 17 a 21.30, Pedro Víttori y Regis Martínez.
  • Feria Paseo de las Tres Culturas, de 18 a 21.30, 3 de Febrero y Entre Ríos.

Teatros y muestras vigentes en museos

Teatro Municipal 1.º de Mayo

Muestra “Capas del tiempo – 120 años del Teatro Municipal”

Puede visitarse de martes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 20, y los domingos, de 17 a 20, en la Sala Franze del Teatro Municipal 1.º de Mayo (San Martín 2020). La misma estará vigente hasta el sábado el 28 de febrero.

Centro Experimental del Color

“Secretos a la vista de todos"

La muestra “Secretos a la vista de todos: Diálogo entre Paulina Scheitlin y el acervo de Fotogalería Municipal” puede visitarse en el Centro Experimental del Color, (Estación Belgrano, ala oeste). El acceso es libre y gratuito y estará vigente hasta el 15 de marzo de miércoles a viernes de 9 a 13, y miércoles a domingos y feriados de 17 a 20.

Fotogalería Municipal

Muestra “hogar”

La exhibición “hogar” de Maximiliano Tineo puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 20, hasta el 22 de mayo, en Primera Junta 2451. El ensayo analiza personalmente el desarraigo, el acto de pertenencia y el concepto de “hogar”.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.

