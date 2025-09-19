Agenda Santa Fe: un fin de semana lleno de propuestas culturales y actividades recreativas

Desde hoy viernes y hasta el domingo habrá música, teatro y muestras en museos de la ciudad de Santa Fe. También música, teatro, ferias y paseos

La Municipalidad de Santa Fe diagramó para este fin de semana diversas propuestas para toda la familia . Habrá música y teatro en el Mercado Progreso. Además, también se podrá disfrutar de ferias y paseos en espacios verdes. La Agenda 2025 completa se puede consultar en el siguiente enlace: agenda.santafeciudad.gov.ar/finde .

“Turrón de Otelo con rap flambée”

El Equipo Chefpeare presenta “Turrón de Otelo con rap flambée” en el marco del ciclo Teatro en el Mercado, será el viernes 19 a las 21, en la Sala de la Historia y la Cultura del Bicentenario del Mercado Progreso.

La agenda de presentaciones para lo que resta del ciclo:

Viernes 26 de septiembre: “El cruce de La Pampa”, de Rafael Bruza. Dirección: Julieta Kilgelmann.

Venta de entradas:

Los tiques están a la venta a través de https://www.santafeciudad.gov.ar/capitalcultural/. El 100% de lo recaudado por la venta de entradas es destinado a los artistas de cada función.

Costanera Este de Santa Fe

Competencia del XXII Gran Premio Argentino

Este viernes desde las 17, la Municipalidad de Santa Fe invita a vecinos y visitantes a presenciar el arribo de la caravana de la histórica competencia del “XXII Gran Premio Argentino”, en la “Costanera Este”, esta competencia es reconocida internacionalmente, y contó con más de 200 autos en carrera, recorriendo distintas provincias.

La llegada a la ciudad promete convertirse en una verdadera fiesta popular, reuniendo a fanáticos de los autos clásicos que podrán disfrutar de este espectáculo único que combina pasión, historia y solidaridad. Quienes deseen realizar donaciones de alimentos no perecederos, podrán hacerlo en el parque cerrado, donde se concentrarán los vehículos, una vez finalizada la competencia.

Música en el Mercado

Música independiente santafesina

El sábado 20, desde las 20, llega una nueva fecha de “Música en el Mercado”, en Balcarce 1625, con los shows de The Helicopter Club y Pasaje Boedo. La entrada es libre y gratuita y el evento contará con patio gastronómico.

Ferias de Emprendedores y Artesanos

Viernes 19

Feria de Emprendedores Camees, de 10 a 20, en San Martín y Juan de Garay (Plaza Fragata Sarmiento).

Feria de emprendedores Eco Circular, de 15.30 a 19.30, Plaza 25 de Mayo, San Martín y General López.

Feria de Emprendedores Murat Víttori, de 15 a 19, en Bv. Gálvez y Pedro Víttori (Paseo del Vagón).

Sábado 20

Feria Mujeres Emprendedoras Camees, de 10 a 20, en Plaza Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 16 a 21, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria de Emprendedores Constituyentes, de 15 a 20, en Junín y 4 de Enero (Plaza Constituyentes).

Feria de Artesanos Cultura Viva, de 15 a 18, Plaza San Martín, Primera Junta y 9 de Julio.

Domingo 21

Paseo Costanera Oeste, de 14.30 a 20.30, en Almirante Brown 5700 al 6200.

Feria de Artesanos Sol Costero De 14.30 a 20.30, en Almirante Brown y Pedro de Vega (Costanera Oeste).

Feria de Emprendedores de Cassanello, de 14.30 a 20.30, en Almirante Brown y Ángel Cassanello (Costanera Oeste).

Feria de artesanos Incuba, de 15 a 20, en 4 de Enero y Junín (Plaza Constituyentes).

Feria de Artesanos Parque Federal, de 15 a 20, Pedro Víttori y Regis Martínez.

Feria de Artesanos Don Bosco, de 15 a 19.30, Plaza Fournier, Castelli y Gobernador Freyre.

Teatros y Museos Santafesinos

Teatro Municipal 1.º de Mayo – Sala Franze

Muestra: “Medio siglo contado con las manos”

Exposición en conmemoración por los 50 años del Teatro de Títeres Municipal. Se exhiben títeres, escenografías, material de archivo, fotos, notas periodísticas y programas.

Podrá visitarse hasta el 21 de septiembre, de martes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 20.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas (MMAV)

Muestra: “El silencio que aprende la forma del vacío”

Muestra “¿Quién nos dirá las cosas?”

Las muestras se exhiben en el MMAV de San Martín 2068, y puede visitarse de miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y de 16 a 19, y domingos y feriados de 16 a 19, “¿Quién nos dirá las cosas?”, se podrá visitar hasta el 12 de octubre y el “El silencio que aprende la forma del vacío”, hasta el 31 del mismo mes. El acceso es libre y gratuito.

Casa Museo López Claro

Continúa la muestra “Alquiler particular“ de la Dealer Colectivo, de lunes a viernes de 9 a 12, con acceso libre y gratuito.

Centro Experimental del Color

Muestra: “Un bosque en ruina”

Proyecto seleccionado en la Convocatoria Nacional de Proyectos Expositivos 2025.

Fotogalería Municipal

Muestra: “Nueve fotografías de Henri Cartier-Bresson”

La misma se expone en la Biblioteca Municipal Profesor Enrique Muttis, (Primera Junta 2451), de lunes a viernes de 8 a 20, la actividad es libre y gratuita.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17.

Horarios de apertura: miércoles a sábados de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.