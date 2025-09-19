Comenzó la fumigación en los espacios verdes de la ciudad de cara a la temporada de verano

Ante la llegada de temperaturas cálidas, la Municipalidad de Santa Fe puso en marcha un cronograma de fumigación en espacios verdes y plazas de la ciudad

Ya comenzó la fumigación contra mosquitos y otras plagas en la ciudad de Santa Fe

Las tareas de fumigación en la ciudad de Santa Fe , para controlar la proliferación de mosquitos y otras plagas , comenzaron esta semana y se extenderán durante la primavera y el verano . Se realizan en parques, plazas y entornos de centros de salud, con productos autorizados y seguros para la población y el ambiente.

En el marco de las acciones de prevención sanitaria y ante la llegada de las temperaturas más cálidas, la Municipalidad puso en marcha un cronograma de fumigaciones en espacios verdes y plazas de la ciudad, con el objetivo de controlar la proliferación de mosquitos y otras plagas.

En septiembre el cronograma del municipio contempla las siguientes zonas

• Parque Federal

• Entorno del Centro de Salud Las Delicias

• Zona Callejón Funes (desde Rivadavia a Aristóbulo del Valle)

• Plaza San José

• Museo de la Constitución

• Parque del Sur y Anfiteatro

• Costaneras completas Este y Oeste

• Zanjeo Altos del Valle

• Plazas y baldíos en barrio Nueva Santa Fe

• Parque Garay y zona Naciones Unidas

• Zona Vía Pasaje Irala

• Ciclovía Pedro Víttori

• Espacios verdes detrás de la Terminal de Ómnibus

• Plaza Colón

• Plaza Alberdi

• Zanjeo 29 de Abril

• Plaza Timbó

• Plaza La Esmeralda

• Convento San Francisco

• Plaza Alemania

• Plaza Aramburu

• Plaza Josefina y sus Amigos

• Barrio Scarafía

• Alero barrio Acería

• Plaza Los Troncos

• Plaza Sayago

Recomendaciones a vecinos de la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad solicita a los vecinos evitar circular por los espacios durante la fumigación y mantener puertas y ventanas cerradas si las viviendas se encuentran próximas a los sitios intervenidos. También se recomienda resguardar a niños y mascotas durante las tareas.

Se recuerda que el cronograma puede verse modificado por condiciones climáticas, pedidos de la gestión u otras cuestiones operativas.