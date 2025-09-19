Uno Santa Fe | Santa Fe | fumigación

Comenzó la fumigación en los espacios verdes de la ciudad de cara a la temporada de verano

Ante la llegada de temperaturas cálidas, la Municipalidad de Santa Fe puso en marcha un cronograma de fumigación en espacios verdes y plazas de la ciudad

19 de septiembre 2025 · 08:30hs
Ya comenzó la fumigación contra mosquitos y otras plagas en la ciudad de Santa Fe

Ya comenzó la fumigación contra mosquitos y otras plagas en la ciudad de Santa Fe

Las tareas de fumigación en la ciudad de Santa Fe, para controlar la proliferación de mosquitos y otras plagas, comenzaron esta semana y se extenderán durante la primavera y el verano. Se realizan en parques, plazas y entornos de centros de salud, con productos autorizados y seguros para la población y el ambiente.

En el marco de las acciones de prevención sanitaria y ante la llegada de las temperaturas más cálidas, la Municipalidad puso en marcha un cronograma de fumigaciones en espacios verdes y plazas de la ciudad, con el objetivo de controlar la proliferación de mosquitos y otras plagas.

En septiembre el cronograma del municipio contempla las siguientes zonas

• Parque Federal

• Entorno del Centro de Salud Las Delicias

• Zona Callejón Funes (desde Rivadavia a Aristóbulo del Valle)

• Plaza San José

• Museo de la Constitución

• Parque del Sur y Anfiteatro

• Costaneras completas Este y Oeste

• Zanjeo Altos del Valle

• Plazas y baldíos en barrio Nueva Santa Fe

• Parque Garay y zona Naciones Unidas

• Zona Vía Pasaje Irala

• Ciclovía Pedro Víttori

• Espacios verdes detrás de la Terminal de Ómnibus

• Plaza Colón

• Plaza Alberdi

• Zanjeo 29 de Abril

• Plaza Timbó

• Plaza La Esmeralda

• Convento San Francisco

• Plaza Alemania

• Plaza Aramburu

• Plaza Josefina y sus Amigos

• Barrio Scarafía

• Alero barrio Acería

• Plaza Los Troncos

• Plaza Sayago

Recomendaciones a vecinos de la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad solicita a los vecinos evitar circular por los espacios durante la fumigación y mantener puertas y ventanas cerradas si las viviendas se encuentran próximas a los sitios intervenidos. También se recomienda resguardar a niños y mascotas durante las tareas.

Se recuerda que el cronograma puede verse modificado por condiciones climáticas, pedidos de la gestión u otras cuestiones operativas.

fumigación Santa Fe parques mosquitos primavera cronograma
Noticias relacionadas
La Assal prohibió una leche en polvo y una bebida vegetal

La Assal emitió un alerta alimentaria para una leche en polvo y una bebida vegetal

Con esta campaña de concientización, el gobierno provincial busca proteger la fauna autóctona y fomentar un turismo responsable

Turismo responsable: consejos para interactuar con los carpinchos del Puerto de Santa Fe

Toda la agenda de propuestas para toda la familia para disfrutar en la ciudad de Santa Fe

Agenda Santa Fe: un fin de semana lleno de propuestas culturales y actividades recreativas

Se llevo a cabo la cuarta subasta de bienes decomisados al delito por parte de la provincia de Santa Fe 

Con la última subasta, Santa Fe alcanzó los $3.500 millones en bienes decomisados: qué fue lo más caro y lo más barato

Lo último

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Último Momento
Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ovación
Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná