Comenzó la fumigación en los espacios verdes de la ciudad de cara a la temporada de verano

En el marco de las acciones de prevención sanitaria y ante la llegada de las temperaturas más cálidas, la Municipalidad puso en marcha un cronograma de fumigaciones en espacios verdes y plazas de la ciudad, con el objetivo de controlar la proliferación de mosquitos y otras plagas.
En septiembre el cronograma del municipio contempla las siguientes zonas
• Parque Federal
• Entorno del Centro de Salud Las Delicias
• Zona Callejón Funes (desde Rivadavia a Aristóbulo del Valle)
• Plaza San José
• Museo de la Constitución
• Parque del Sur y Anfiteatro
• Costaneras completas Este y Oeste
• Zanjeo Altos del Valle
• Plazas y baldíos en barrio Nueva Santa Fe
• Parque Garay y zona Naciones Unidas
• Zona Vía Pasaje Irala
• Ciclovía Pedro Víttori
• Espacios verdes detrás de la Terminal de Ómnibus
• Plaza Colón
• Plaza Alberdi
• Zanjeo 29 de Abril
• Plaza Timbó
• Plaza La Esmeralda
• Convento San Francisco
• Plaza Alemania
• Plaza Aramburu
• Plaza Josefina y sus Amigos
• Barrio Scarafía
• Alero barrio Acería
• Plaza Los Troncos
• Plaza Sayago
Recomendaciones a vecinos de la ciudad de Santa Fe
La Municipalidad solicita a los vecinos evitar circular por los espacios durante la fumigación y mantener puertas y ventanas cerradas si las viviendas se encuentran próximas a los sitios intervenidos. También se recomienda resguardar a niños y mascotas durante las tareas.
Se recuerda que el cronograma puede verse modificado por condiciones climáticas, pedidos de la gestión u otras cuestiones operativas.