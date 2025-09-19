Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe realiza una limpieza en el cantero central de la Ruta Nacional 168

Unos 11 operarios trabajan en el tramo de La Guardia a Santa Fe. Con máquinas y en forma manual, barren y levantan la basura de 400 a 600 metros de ruta por día

19 de septiembre 2025 · 08:46hs
En el marco del programa Santa Fe Más Limpia, la Municipalidad desde el martes realiza un operativo de limpieza del cantero central de la Ruta Nacional 168, en el sentido de circulación desde La Guardia hacia Santa Fe. Las tareas están a cargo de la subsecretaría de Espacios Verdes, de 15 a 19 todos los días.

Esta acción se da en el marco del programa Santa Fe Más Limpia. Se solicita circular con precaución en la zona.

Los trabajos son ejecutados por una cuadrilla de 11 operarios y acompañados por un minicargador y un camión; y de manera manual utilizan carretillas, palas anchas y cepillos barrenderos. Avanzan entre 400 a 600 metros por jornada. Si bien la zona está debidamente señalizada, se solicita a los automovilistas transitar por esa zona con precaución.

Antecedente en la ciudad de Santa Fe

Vale recordar que la Municipalidad llevó a cabo semanas atrás un megaoperativo de limpieza de la Circunvalación Oeste, en tres tramos. En total se recolectaron unos 150.000 kilos de basura. Durante las dos primeras jornadas de trabajo se levantaron más de 116.000 kilos de residuos, en su gran mayoría de tipo domiciliario. Esta cantidad equivale a aproximadamente 62 camiones con basura.

En la primera etapa, realizada el 18 de julio del 2025, se recorrieron más de 10 kilómetros de la Circunvalación Oeste, comenzando en la salida de la ciudad por calle Iturraspe, hasta el ingreso al Complejo Ambiental, ubicado a la altura de calle Hernandarias, donde se recolectaron 63.000 kilos de residuos.

En la segunda intervención, realizada el pasado 8 de agosto, se recorrió el tramo de Circunvalación desde el cruce con calle Iturraspe, hasta el ingreso a la ciudad por J. J. Paso, totalizando 8 kilómetros de longitud entre ambas manos. Ese día se juntaron 53.000 kilos de residuos.

La tercera se llevó a cabo el 5 de septiembre y abarcó 12 kilómetros, desde la calle Hernandarias hasta Monseñor Rodríguez. Allí se recolectaron más de 35.000 kilos.

