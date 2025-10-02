Uno Santa Fe | Santa Fe | Aguas Santafesinas

Aguas Santafesinas incorporó un nuevo botón de pago online

La nueva incorporación apunta a brindar un servicio de atención al usuario más confiable, sostenible y centrado en sus necesidades.

2 de octubre 2025 · 09:22hs
Aguas Santafesinas sumó una nueva opción de pago online para abonar sus facturas de manera más ágil y simple. La incorporación de este nuevo botón de pago apunta a brindar un servicio de atención al usuario más confiable, sostenible y centrado en sus necesidades.

La presidenta Renata Ghilotti señalo: ¨Este nuevo medio de pago aporta mayor transparencia, más eficiencia y más cercanía con el usuario. Pagos más rápidos y a menor costo por transacción, y con una tecnología acorde¨.

Esta herramienta permite abonar las facturas mensuales de emisión general y actualizaciones de facturas vencidas de manera ágil y sencilla a través de los medios virtuales que dispone la empresa:

- Plataforma de WhatsApp (por mensaje de texto) al 341 6 950 008

- Sitio web www.aguassantafesinas.com.ar

- Oficina virtual: https://www.aguassantafesinas.com.ar/gestiones/

Accesos y pagos

Los pagos pueden realizarse con tarjetas de crédito y débito, de Visa y MasterCard y de cualquier entidad bancaria o financiera. Todas las transacciones se procesan a través del sistema de pagos online del banco municipal de Rosario ¨MuniClic¨.

Desde la plataforma de WhatsApp accedé al menú principal

- Carga los datos de tu punto de suministro.

- Elegí la opción 3 (pagar factura).

- Opción 1 pagar online – clickeá en el link y aboná.

- Descargá tu comprobante de pago y listo!

Desde el Sitio Web: https://www.aguassantafesinas.com.ar/portal/

- Clickeá en nuevo botón de pago.

- Carga los datos de tu punto de suministro.

- Seleccioná el comprobante y pagá.

También podés realizar el trámite en nuestra oficina virtual..

Atención al Usuario 24 Horas por Whatsapp: +54 341 695-0008 o www.aguassantafesinas.com.ar

Aguas Santafesinas pago
