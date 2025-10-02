Jueves con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe y ascenso de las temperaturas Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 2 de octubre 2025 · 08:03hs

José Busiemi

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, pero con presencia de algunas nubes y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 16.6º y se espera que la máxima alcance los 31º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que si bien se mantiene la acción del sistema de alta presión, el mismo comienza a perder efectividad, debido al predominio de aporte de aire cálido, lo cual genera que lenta y gradualmente las condiciones tiendan a perder estabilidad. Todo ello sumado al avance de un nuevo sistema frontal frío, que debería llegar a la región entre últimas horas del sábado y el domingo, genera una jornada más con cielo mayormente soleado y nubosidad variable por momentos, con temperaturas en gradual ascenso hasta por lo menos el día sábado y luego descendiendo significativamente con el ingreso del sistema frío. Respecto de las lluvias, se mantiene la posibilidad de lluvias débiles a moderadas, entre la noche del sábado y la primera parte del domingo, no descartándose algunos eventos localmente más intensos o tormentas aisladas.

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada. Condiciones estables, con tendencia gradual a inestabilizarse y temperaturas en suave ascenso: mínima 16º y máxima 33º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste e incrementando su intensidad.

El fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde/noche o la noche y condiciones algo inestables a inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la noche. Temperaturas en ascenso: mínima 18º y máxima 34º. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste. Por último, domingo con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones inestables, con tendencia a mejorar hacia la tarde/noche o la noche y posibles lluvias e diversas intensidades, no descartándose algunos eventos algo más intensos o tormentas aisladas. Temperaturas en significativo descenso durante la jornada: mínima 16º y máxima 27º. Vientos moderados a regulares del sector sur. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región