"La economía del país estaba totalmente desmadrada. Teníamos problemas fiscales, monetarios, financieros y cambiarios, con una inflación altísima, una fijación de pagos al exterior del sector privado y que hace muchísimo no se veía. Qué decir de la falta de precios relativos, no había. Tampoco nos sorprendió porque como candidato, Javier Milei habló de un ajuste de 5% del PBI y algunas medidas fueron en esa dirección, que preveíamos y otras no tanto", manifestó.