Alcohol cero en la provincia: en medio del debate por la efectividad de los testeos, el gobierno defendió la iniciativa

Sebastian Kelman, director del Observatorio Vial respaldo la iniciativa de alcohol cero y pidió ponerla en práctica cuanto antes. Osvaldo Aymo, ex director de la APSV, sostiene que “no tiene sentido”, ya que no se puede garantizar su instrumentación.

La ratificación del funcionario provincial de avanzar en esa línea se da en medio de un fuerte debate por la efectividad que tienen los testeos mediante alcoholímetros. Por estos días, el ex director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo, sostiene que la tolerancia cero “no tiene sentido”, principalmente porque no se puede garantizar su instrumentación a partir de que no son infalibles los alcoholímetros .

El ex funcionario ya se oponía a dicha normativa cuando estaba a cargo de APSV. La ley tuvo un intento fallido del gobierno de Omar Perotti de instalarla, y solo rige por ordenanza en unas pocas ciudades de la provincia, entre las que se encuentra Santa Fe.

Alcohol cero en la provincia de Santa Fe: la efectividad de los aparatos en el centro del debate

Kelman no solo defendió la ley de "Alcohol Cero", sino que además fue criticó la postura de Aymo. Aunque sin nombrarlo, el funcionario provincial apuntó contra quien estuvo a cargo de la Agencia en la gestión pasada: "No tenemos que prestarnos a la confusión. Ya bastante ruido y lío se hizo a partir de la gestión pasada, donde el secretario de la Agencia Provincial raramente —siendo un hombre de la seguridad vial y puesto en funciones para cuidar la vida de la gente— hablaba mal de «Alcohol Cero». Buscaba cualquier tipo de argumentación, muchas veces falsa. Nosotros queremos ser claros con esto. Estamos a favor, estamos trabajando con la legislación, trabajando con un proyecto de diputado Paulo Oliver.

Y profundizó: "Esta gestión quiere avanzar hacia «Alcohol Cero», lo sostenemos desde que iniciamos la gestión. Ya son 13 provincias en la Argentina que la tienen. Hay cinco ciudades de la provincia que la tienen: Santa Fe, Rosario, Reconquista, Pueblo Esther y Villa Gobernador Gálvez. Nosotros entendemos que hay que darle una orden a eso, hay que darle una claridad al usuario."

Fin de semana largo: de los 58 vehículos retenidos en Santa Fe, 23 fueron por alcoholemia positiva

"Hay que ser claros", dijo Kelman, y apuntó: "No se puede tomar y conducir". Recordó que las provincias limítrofes ya cuentan con la norma y que Santa Fe necesita adherir.

"Enviamos a la legislatura la adhesión a la ley nacional que se promulgó el año pasado y necesitamos que la provincia también esté en sintonía con sus principales ciudades y que el resto de las localidades comiencen a sumarse. Nosotros decimos que si vamos a consumir no podemos tomar alcohol, tiene que ser un concepto claro", enfatizó en declaraciones al programa "DE 10", que se emite por "LT10".

Y precisó: "Vamos a cuidar en su reglamentación todas las cuestiones que tenemos que cuidar en cuanto al uso de los alcoholímetros, los derechos de las personas, en cuanto a un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta y lo estamos trabajando para que sea una ley seria, clara, sostenible, pero que cuide a las personas. Tenemos que ser claros porque los jóvenes, su principal causa de muerte hoy es la siniestralidad vial."

"Los jóvenes beben y salen a la ruta y nosotros no podemos andar especulando. Necesitamos ser claros en este mensaje porque si tomas no puedes conducir. Tenemos buenas experiencias de fuera del país, de la ciudad de Rosario con buenos resultados, de la ciudad de Santa Fe y lo queremos poner en práctica cuanto antes", afirmó.

Alcohol cero: desde el Observatorio Vial piden no especular más

Consultado sobre las advertencias que realiza Aymo con relación a los márgenes de error de los alcoholímetros, basándose en un informe del INTI que señala como no aconsejable establecer como límite legal 0,00 g/l sangre, Kelman aclaró: "Nosotros también certificamos con el INTI, todos los alcoholímetros tienen una homologación periódica cada seis meses.

Y añadió: "Nosotros hemos tenido muchas reuniones con ingenieros del INTI. Eso es cierto, pero el margen de error es del 0,07 g/l sangre. Y por legislación nacional se permite un margen de error del 0,04. O sea, nosotros lo contemplamos en el proyecto. Nadie que le dé 0,07 va a ser multado en el momento; siempre vamos a hacer una contraprueba."

También adelantó que el proyecto de ley contempla una segmentación con relación a los infractores. "Hay algunos casos donde solamente se le va a retener el vehículo para que no siga conduciendo, para cuidar a la persona, pero no se le va a inhabilitar, no va a tener que rendir de vuelta. Y hay otros casos en donde se los va a inhabilitar, deberán rendir el teórico. Y cuando la alcoholemia es alta, se va a inhabilitar por más tiempo y la multa será más onerosa y va a tener que rendir no solo el teórico, sino también el psicofísico para volver a conducir habiendo acreditado que está apto para volver a conducir."

Recordó que la ley que está vigente "nos dice que con una alcoholemia positiva, después de 30 días aproximadamente se puede volver a conducir como si nada. Nosotros necesitamos que si alguien excede los límites de alcohol permitidos, vuelva a acreditar con su licencia de conducir que está apto para volver a salir a conducir. Con lo cual eso también lo estamos modificando y también es parte de la reglamentación."

Kelman pidió no especular más con "si me dará positivo, me dará negativo, o si puedo tomar dos vasitos de vino; o cuánto es lo que puedo tomar". Y remató: "Lo único que hacemos es generar confusión, es especular con la vida de las personas. La siniestralidad es alta, la principal causa de muerte en jóvenes es la siniestralidad y necesitamos trabajar eso seriamente."