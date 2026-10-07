Alerta amarilla en Santa Fe: refuerzan la limpieza de desagües y activan el protocolo preventivo

El Municipio intensificó las tareas de limpieza, desobstrucción y monitoreo del sistema hídrico ante el pronóstico de lluvias y tormentas para este miércoles por la tarde y noche.

Recomendaciones. Se pide a los vecinos no arrojar residuos a la vía pública y eliminar recipientes con agua.

Limpieza de desagües. Reforzaron la limpieza de bocas de tormenta y canales para facilitar el escurrimiento del agua.

Alerta amarilla. El Municipio de Santa Fe intensificó tareas preventivas ante el pronóstico de lluvias.

Ante el alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la ciudad de Santa Fe, la Municipalidad activó el Protocolo Base de prevención de riesgo hídrico y reforzó las tareas preventivas en distintos sectores de la capital provincial.

El pronóstico prevé para la tarde y noche de este miércoles condiciones inestables, con posibilidad de lluvias débiles, lloviznas dispersas y chaparrones localmente intensos . Estos fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Frente a este escenario, las cuadrillas municipales intensificaron los trabajos de prevención mediante un operativo coordinado entre las áreas de Asuntos Hídricos, Espacios Verdes, Higiene Ambiental y Mantenimiento Vial.

Limpieza de bocas de tormenta y canales

El operativo contempla la limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, el mantenimiento de canales a cielo abierto, la limpieza de cunetas y la erradicación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad.

También se realiza un monitoreo permanente del funcionamiento de las estaciones de bombeo, consideradas un componente clave del sistema de drenaje urbano ante eventuales precipitaciones.

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Para estas tareas se dispuso de cuadrillas municipales, maquinaria específica y camiones desobstructores, que trabajan en los sectores considerados prioritarios.

El objetivo es favorecer el rápido escurrimiento del agua de lluvia, mantener operativo el sistema hídrico urbano y reducir el riesgo de anegamientos durante el período de inestabilidad previsto.

Qué recomiendan desde el Municipio

Desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos no sacar residuos, ramas u otros objetos a la vía pública que puedan terminar obstruyendo desagües y bocas de tormenta.

Además, una vez finalizadas las precipitaciones, se recomienda realizar tareas de descacharrado y eliminación de recipientes que puedan acumular agua, con el objetivo de reducir los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Ante consultas o reclamos relacionados con la situación, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana al 0800-777-5000.