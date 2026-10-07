El tiempo en Santa Fe: alerta por tormentas, lluvias y un fuerte descenso de temperatura

El ingreso de aire cálido en altura y humedad desde el este profundizará la inestabilidad en Santa Fe. Se esperan lluvias entre débiles y moderadas, tormentas y luego un marcado descenso de las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay en la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm , pudiendo ser superados de manera puntual", informó el organismo.

El comienzo de este miércoles e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta, con precipitaciones y una temperatura de 20.7º a las 7 de la mañana y una m áxima prevista de 26° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son inestables. En el día de la fecha, se potencia la configuración de las masas de aire que comenzaran a observarse en la jornada de ayer, en la cual se combina un importante ingreso de aire cálido desde el norte en altura, con otro algo más fresco pero húmedo desde el este/noreste en superficie. Esta situación genera que se profundice algo más la inestabilidad permitiendo la ocurrencias de lluvias entre débiles y moderadas durante la tarde de hoy y la madrugada de mañana jueves, las cuales podrían extenderse hasta el transcurso de la mañana. Luego debería comenzar el lento el proceso mejoría en las condiciones , producto del ingreso gradual de una masa de aire frío, la que permitiría también acomodar las temperaturas a rangos más usuales para la época del año.

Jueves con cielo mayormente cubierto, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones algo inestables a relativamente estables, y mejorando lenta y gradualmente con posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en gradual descenso, con baja amplitud térmica: mínima 15° y máxima 19°. Vientos moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables con una baja posibilidad de lloviznas débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas en suave descenso: mínima 13° y máxima 17°. Vientos moderados predominando del sector sur.

Por último, se espera un fin de semana con un sábado con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 12° y suave ascenso de las máximas, 20°. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando gradualmente al sureste.

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