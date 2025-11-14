Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

Alerta amarillo por tormentas para el sábado en Santa Fe: cuándo llegarían y cómo estará el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas fuertes para la noche del sábado, con chances de lluvia intensa, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo. El domingo bajará la temperatura y soplará viento sur

14 de noviembre 2025 · 17:55hs
La ciudad de Santa Fe y la región se preparan para un fin de semana inestable marcado por la llegada de tormentas durante la noche del sábado, fenómeno que motivó un alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El aviso contempla lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían rozar los 90 km/h y la posibilidad de caída de granizo.

El viernes transcurre con condiciones estables: cielo algo nublado, temperaturas entre 16°C y 32°C y viento del norte y noreste. Una jornada sin sobresaltos que permite actividades al aire libre.

image

Tormenta para el sábado por la noche

El sábado se mantendrá similar durante la primera parte del día, con cielo parcialmente nublado y otra vez una máxima de 31°C. Pero hacia la noche se espera el cambio brusco. Según el SMN, podrían desarrollarse tormentas fuertes con acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque la intensidad final dependerá del comportamiento del viento en la región.

En este escenario, desde Protección Civil piden monitorear las actualizaciones oficiales. “Estamos siguiendo la evolución de las tormentas previstas para el sábado por la noche, pero aún hay variables que pueden modificar su intensidad”, señaló Gonzalo Ratner, titular de Gestión de Riesgos. Y agregó: “Lo recomendable es mantenerse atentos a los partes oficiales y evitar interpretaciones apresuradas”.

El domingo comenzará inestable, con lluvias aisladas entre la madrugada y la mañana y viento del sur con ráfagas fuertes. Por la tarde las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo seguirá mayormente nublado. La temperatura bajará de manera marcada: la máxima prevista es de 25°C, dando cierre a un fin de semana variable y con la llegada de aire más fresco.

