Alerta naranja por temperaturas extremas este jueves en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con mucho calor y humedad desde temprano. A las siete de la mañana la temperatura fue de 28º pero la térmica superaba los 35º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, se observa la influencia de la masa de aire cálido y húmedo con vientos desde el nor/noreste sobre la región. No obstante, a partir de las últimas horas de la jornada hoy, el avance de un leve frente frío desde el sur va a inestabilizar las condiciones, con aumento de la nubosidad y con probabilidad de lluvias dispersas a partir, no descartándose algunas tormentas aisladas, y algunos mejoramientos temporarios para los próximos días. Con respecto a las temperaturas, se prevé un paulatino descenso de las mismas a partir de la jornada de mañana, principalmente de las máximas.