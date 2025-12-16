Alerta por radiación UV extrema: qué implica y qué ocurre en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por niveles extremos de radiación ultravioleta en Argentina. En la ciudad de Santa Fe recomiendan extremar cuidados y evitar la exposición solar en las horas de mayor riesgo.

Suben las temperaturas en la ciudad de Santa Fe

El agujero en la capa de ozono y las condiciones atmosféricas propias del verano modificaron la forma de observar los datos meteorológicos tradicionales. A las mediciones habituales de temperatura , humedad y sensación térmica , se suma un indicador clave que cobra cada vez más relevancia: el Índice Ultravioleta (IUV) .

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) junto a organismos de salud emitieron una alerta por radiación ultravioleta extrema . En la ciudad de Santa Fe y la región , el Índice UV alcanzará valores de hasta 12 , considerados extremos , con capacidad de provocar quemaduras en pocos minutos , especialmente entre las 10 y las 16 horas .

Valores del Índice UV ara los próximos días en la ciudad de Santa Fe

Radiación UV extrema en Santa Fe y gran parte del país

Según el SMN, la radiación ultravioleta se mantiene en niveles Muy Altos a Extremos en gran parte de Argentina. Las zonas más afectadas incluyen la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, el Centro y Norte del país, Cuyo y el Litoral, donde los valores oscilan entre 8 y 11+.

En Santa Fe, las autoridades recomiendan extremar precauciones durante el horario crítico, ya que la exposición directa al sol puede generar daños severos en la piel y los ojos, incluso en exposiciones breves.

indice ultravioleta piel El índice ultravioleta y la exposición de la piel gentileza

Qué es el Índice Ultravioleta (IUV)

El Índice Ultravioleta (IUV) es una escala internacional que mide la intensidad de la radiación solar UV y va de 0 a 11 o más. Los valores se clasifican de la siguiente manera:

Bajo: 0 a 2

0 a 2 Moderado: 3 a 5

3 a 5 Alto: 6 a 7

6 a 7 Muy Alto: 8 a 10

8 a 10 Extremo: 11 o más

Cuando el índice alcanza niveles extremos, la radiación puede producir quemaduras solares en minutos y aumentar de forma significativa el riesgo de daño cutáneo y ocular.

Riesgos para la salud

La radiación ultravioleta es un carcinógeno reconocido. La sobreexposición incrementa el riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma, acelera el fotoenvejecimiento y puede generar lesiones oculares como cataratas, pterigión y otras afecciones que comprometen la visión.

Especialistas advierten que incluso en días nublados o con temperaturas moderadas, los niveles de UV pueden ser peligrosos.

Recomendaciones para protegerse del sol

Ante este escenario, el SMN y organismos sanitarios difundieron una serie de recomendaciones clave:

Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas .

. Buscar sombra y usar ropa de tejido tupido , mangas largas y pantalones largos.

y usar , mangas largas y pantalones largos. Aplicar protector solar de amplio espectro FPS 30 o superior , preferentemente FPS 50+ , y reaplicarlo cada dos horas o tras nadar o transpirar.

, preferentemente , y reaplicarlo cada dos horas o tras nadar o transpirar. Utilizar anteojos de sol envolventes con protección 99%-100% contra UVA y UVB .

con protección . Usar sombrero de ala ancha y ropa clara.

y ropa clara. Mantener a niños y bebés siempre a la sombra , protegidos con ropa y sombrero. En menores de seis meses, consultar al pediatra antes de usar protector solar.

, protegidos con ropa y sombrero. En menores de seis meses, consultar al pediatra antes de usar protector solar. Hidratarse adecuadamente y limitar el uso de cabinas de bronceado.

Trabajadores al aire libre y prevención

Para quienes realizan tareas al aire libre, se recomienda organizar las actividades fuera del horario de mayor radiación. Además, empleadores y autoridades sanitarias deben garantizar pausas periódicas, acceso a sombra, protección solar y gafas adecuadas.

Finalmente, se aconseja consultar a diario el pronóstico del SMN o aplicaciones confiables que informen el Índice UV en tiempo real, una herramienta clave para reducir riesgos en jornadas de calor extremo.

calor sol costanera calor tiempo Suben las temperaturas en la ciudad de Santa Fe José Busiemi/UNO Santa Fe

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región