El agujero en la capa de ozono y las condiciones atmosféricas propias del verano modificaron la forma de observar los datos meteorológicos tradicionales. A las mediciones habituales de temperatura, humedad y sensación térmica, se suma un indicador clave que cobra cada vez más relevancia: el Índice Ultravioleta (IUV).
Alerta por radiación UV extrema: qué implica y qué ocurre en la ciudad de Santa Fe
El Servicio Meteorológico Nacional alertó por niveles extremos de radiación ultravioleta en Argentina. En la ciudad de Santa Fe recomiendan extremar cuidados y evitar la exposición solar en las horas de mayor riesgo.
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) junto a organismos de salud emitieron una alerta por radiación ultravioleta extrema. En la ciudad de Santa Fe y la región, el Índice UV alcanzará valores de hasta 12, considerados extremos, con capacidad de provocar quemaduras en pocos minutos, especialmente entre las 10 y las 16 horas.
Radiación UV extrema en Santa Fe y gran parte del país
Según el SMN, la radiación ultravioleta se mantiene en niveles Muy Altos a Extremos en gran parte de Argentina. Las zonas más afectadas incluyen la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, el Centro y Norte del país, Cuyo y el Litoral, donde los valores oscilan entre 8 y 11+.
En Santa Fe, las autoridades recomiendan extremar precauciones durante el horario crítico, ya que la exposición directa al sol puede generar daños severos en la piel y los ojos, incluso en exposiciones breves.
Qué es el Índice Ultravioleta (IUV)
El Índice Ultravioleta (IUV) es una escala internacional que mide la intensidad de la radiación solar UV y va de 0 a 11 o más. Los valores se clasifican de la siguiente manera:
- Bajo: 0 a 2
- Moderado: 3 a 5
- Alto: 6 a 7
- Muy Alto: 8 a 10
- Extremo: 11 o más
Cuando el índice alcanza niveles extremos, la radiación puede producir quemaduras solares en minutos y aumentar de forma significativa el riesgo de daño cutáneo y ocular.
Riesgos para la salud
La radiación ultravioleta es un carcinógeno reconocido. La sobreexposición incrementa el riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma, acelera el fotoenvejecimiento y puede generar lesiones oculares como cataratas, pterigión y otras afecciones que comprometen la visión.
Especialistas advierten que incluso en días nublados o con temperaturas moderadas, los niveles de UV pueden ser peligrosos.
Recomendaciones para protegerse del sol
Ante este escenario, el SMN y organismos sanitarios difundieron una serie de recomendaciones clave:
- Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas.
- Buscar sombra y usar ropa de tejido tupido, mangas largas y pantalones largos.
- Aplicar protector solar de amplio espectro FPS 30 o superior, preferentemente FPS 50+, y reaplicarlo cada dos horas o tras nadar o transpirar.
- Utilizar anteojos de sol envolventes con protección 99%-100% contra UVA y UVB.
- Usar sombrero de ala ancha y ropa clara.
- Mantener a niños y bebés siempre a la sombra, protegidos con ropa y sombrero. En menores de seis meses, consultar al pediatra antes de usar protector solar.
- Hidratarse adecuadamente y limitar el uso de cabinas de bronceado.
Trabajadores al aire libre y prevención
Para quienes realizan tareas al aire libre, se recomienda organizar las actividades fuera del horario de mayor radiación. Además, empleadores y autoridades sanitarias deben garantizar pausas periódicas, acceso a sombra, protección solar y gafas adecuadas.
Finalmente, se aconseja consultar a diario el pronóstico del SMN o aplicaciones confiables que informen el Índice UV en tiempo real, una herramienta clave para reducir riesgos en jornadas de calor extremo.
