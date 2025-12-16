Uno Santa Fe | Santa Fe | Assal

Seguridad alimentaria: Assal refuerza el alerta nacional por un queso cremoso asociado a listeriosis

Assal recuerda no consumir un queso cremoso sobre el que la Anmat emitió un alerta nacional, ante el riesgo de la bacteria Listeria monocytogenes.

16 de diciembre 2025 · 10:33hs
Assal alerta por el queso cremoso La Serenísima

Assal alerta por el queso cremoso La Serenísima

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) y la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, refuerza la alerta emitido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y reiteró la recomendación de no consumir un queso cremoso en el que se detectó la bacteria Listeria monocytogenes.

Es el queso cremoso La Serenísima de vencimiento 11/09/2025

El alerta nacional fue emitido por la Anmat a partir de un informe técnico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), tras la detección de la bacteria en el producto Queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima, peso neto 500 gramos, Lote 2703, con fecha de elaboración 03/07/2025 y vencimiento 11/09/2025, elaborado por el establecimiento B-I-05184 de la firma Mastellone Hnos. S. A., ubicado en Ruta Nacional 5, kilómetro 444, Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

Si bien el producto se encuentra fuera de su período de aptitud para el consumo, desde el Ministerio de Salud provincial se advierte que podría existir un riesgo residual en caso de que algún consumidor haya conservado el producto más allá de su fecha de vencimiento mediante congelación o almacenamiento en freezer. Por este motivo, se recomienda a quienes tengan en su poder el Lote 2703, ya sea fraccionado y o congelado, que se abstengan de consumirlo, especialmente embarazadas y personas inmunosuprimidas.

Qué enfermedad causa la bacteria Listeria

Es una enfermedad causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que se encuentra en la naturaleza, principalmente en el agua, el suelo y el tubo digestivo de algunos animales. En los seres humanos, la infección se produce principalmente a través del consumo de alimentos contaminados.

El período de incubación puede ser prolongado, alcanzando hasta 70 días, con un promedio de entre dos y tres semanas. En la mayoría de los casos, la enfermedad se manifiesta con síntomas leves, principalmente gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Sin embargo, en algunos casos puede evolucionar hacia formas graves e invasivas, como meningitis, encefalitis, infecciones en sangre o abortos. Los grupos con mayor riesgo de presentar estas formas graves son las embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Los alimentos más frecuentemente asociados a la transmisión de esta bacteria son fiambres y embutidos, lácteos elaborados con leche no pasteurizada, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados. Es importante destacar que Listeria monocytogenes puede multiplicarse a temperaturas de refrigeración, aunque se elimina mediante una correcta cocción de los alimentos.

La listeriosis es una enfermedad de notificación obligatoria. Ante la detección de casos sospechosos o confirmados, el sistema de salud activa las acciones de vigilancia epidemiológica y control bromatológico correspondientes, con el objetivo de identificar las fuentes involucradas e interrumpir la cadena de transmisión.

Para más información, se puede consultar el sitio de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria: www.assal.gov.ar/

Assal Anmat Santa Fe alerta bacteria Listeria queso cremoso
Noticias relacionadas
la mesa de entidades se expreso a favor de modificar leyes para reducir la litigiosidad laboral

La Mesa de Entidades se expresó a favor de modificar leyes para reducir la litigiosidad laboral

Imagen ilustrativa

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

una familia santafesina destina mas del 35 por ciento de sus ingresos a servicios basicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

El robo sucedió en un establecimiento a 80 kilómetros de la ciudad de Santa Fe

Productor rural santafesino denunció el robo de más de 100 vacas valuadas en $145.000.000

Lo último

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Último Momento
Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Ovación
Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: Gusta mucho

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"