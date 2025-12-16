Seguridad alimentaria: Assal refuerza el alerta nacional por un queso cremoso asociado a listeriosis

Assal recuerda no consumir un queso cremoso sobre el que la Anmat emitió un alerta nacional, ante el riesgo de la bacteria Listeria monocytogenes.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe , a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) y la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, refuerza la alerta emitido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y reiteró la recomendación de no consumir un queso cremoso en el que se detectó la bacteria Listeria monocytogenes.

El alerta nacional fue emitido por la Anmat a partir de un informe técnico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), tras la detección de la bacteria en el producto Queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima, peso neto 500 gramos, Lote 2703, con fecha de elaboración 03/07/2025 y vencimiento 11/09/2025, elaborado por el establecimiento B-I-05184 de la firma Mastellone Hnos. S. A., ubicado en Ruta Nacional 5, kilómetro 444, Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

Si bien el producto se encuentra fuera de su período de aptitud para el consumo, desde el Ministerio de Salud provincial se advierte que podría existir un riesgo residual en caso de que algún consumidor haya conservado el producto más allá de su fecha de vencimiento mediante congelación o almacenamiento en freezer. Por este motivo, se recomienda a quienes tengan en su poder el Lote 2703, ya sea fraccionado y o congelado, que se abstengan de consumirlo, especialmente embarazadas y personas inmunosuprimidas.

Qué enfermedad causa la bacteria Listeria

Es una enfermedad causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que se encuentra en la naturaleza, principalmente en el agua, el suelo y el tubo digestivo de algunos animales. En los seres humanos, la infección se produce principalmente a través del consumo de alimentos contaminados.

El período de incubación puede ser prolongado, alcanzando hasta 70 días, con un promedio de entre dos y tres semanas. En la mayoría de los casos, la enfermedad se manifiesta con síntomas leves, principalmente gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Sin embargo, en algunos casos puede evolucionar hacia formas graves e invasivas, como meningitis, encefalitis, infecciones en sangre o abortos. Los grupos con mayor riesgo de presentar estas formas graves son las embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Los alimentos más frecuentemente asociados a la transmisión de esta bacteria son fiambres y embutidos, lácteos elaborados con leche no pasteurizada, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados. Es importante destacar que Listeria monocytogenes puede multiplicarse a temperaturas de refrigeración, aunque se elimina mediante una correcta cocción de los alimentos.

La listeriosis es una enfermedad de notificación obligatoria. Ante la detección de casos sospechosos o confirmados, el sistema de salud activa las acciones de vigilancia epidemiológica y control bromatológico correspondientes, con el objetivo de identificar las fuentes involucradas e interrumpir la cadena de transmisión.

Para más información, se puede consultar el sitio de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria: www.assal.gov.ar/