Alerta por viento en Santa Fe: anticipan ráfagas de 80 km/h y frío para los próximos días

El ingreso de un sistema frío provocará intensificación de los vientos durante este lunes y un descenso de las temperaturas. El miércoles habrá una leve recuperación

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por viento que abarca a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. " El área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", informó el organismo

El comienzo de este lunes e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con viento, fresca y una temperatura de 13.4º a las 7.30 de la mañana y una m áxima prevista de 20° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones algo inestables. En el día de la fecha, se observa que con el ingreso del sistema frío, las condiciones lentamente buscan estabilizarse durante la jornada . Si bien no se esperan lluvias durante la misma, se mantiene la posibilidad de intensificación de los vientos a moderados o fuertes, con posterior descenso de las temperaturas, acomodando los registros térmicos a rangos más lógicos para la época del año que se transita .

Martes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 7º y máxima 16º. Vientos leves a moderados del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste.

En tanto el miércoles se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables con alguna posibilidad de banco de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o interurbanas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 6º y ascenso de las máximas, 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste.

Por último, jueves mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables a relativamente estables, con tendencia a perder estabilidad. Temperaturas en ascenso: mínima 10º y máxima 26º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al noreste por momentos.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal