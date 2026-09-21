El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por viento que abarca a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", informó el organismo
Alerta por viento en Santa Fe: anticipan ráfagas de 80 km/h y frío para los próximos días
El ingreso de un sistema frío provocará intensificación de los vientos durante este lunes y un descenso de las temperaturas. El miércoles habrá una leve recuperación
Pronóstico extendido
El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con viento, fresca y una temperatura de 13.4º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones algo inestables. En el día de la fecha, se observa que con el ingreso del sistema frío, las condiciones lentamente buscan estabilizarse durante la jornada. Si bien no se esperan lluvias durante la misma, se mantiene la posibilidad de intensificación de los vientos a moderados o fuertes, con posterior descenso de las temperaturas, acomodando los registros térmicos a rangos más lógicos para la época del año que se transita.
Martes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 7º y máxima 16º. Vientos leves a moderados del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste.
En tanto el miércoles se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables con alguna posibilidad de banco de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o interurbanas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 6º y ascenso de las máximas, 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste.
Por último, jueves mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables a relativamente estables, con tendencia a perder estabilidad. Temperaturas en ascenso: mínima 10º y máxima 26º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al noreste por momentos.
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