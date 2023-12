Alimentos envasados sufrieron una suba de "entre 20% y 40%" en los mayoristas de Santa Fe

"No tengo ninguna modificación, supongo que las empresas deben estar estudiando cómo van a salir, los aumentos que tengo son de la semana pasada y la anterior, donde vinieron listas de entre 20% y 40% de suba. Algunas tienen ventas suspendidas o cantidades limitadas, no hay pedidos extraordinarios como para no entregar más de lo que compran habitualmente", manifestó. Supone que este jueves verá novedades en los precios.

alimentos aumentos mayorista.jpg

"A los empresarios argentinos les van a tener que agregar una nueva capacidad que es la de trabajar con incertidumbre porque esto ya viene de hace meses, no es de ahora. Hay que tomar decisiones en el aire. Estás trabajando y no sabés cuándo vas a reponer lo que vendés, no sabés qué medidas van a tomar, todo se dilata, es un proceso demasiado largo. Este tendría que ser el mes de venta brillante y estamos con venta suspendida, cantidades limitadas", expuso sobre el complicado escenario actual del sector.

•LEER MÁS: El gobierno aumentará las jubilaciones por decreto y debajo de la inflación

Y añadió: "Es entendible también para el que produce porque tampoco tiene certezas, entonces no le podés achacar, decir que el problema es la industria. No tienen certezas, qué van a pagar de insumos, qué van a pagar de impuestos, qué van a pagar de servicios. Es una cadena que se traslada a todos lados, se está trabajando porque las cuentas hay que pagarlas, uno se arriesga, vende lo que tiene y trata de actuar. Las cuentas no se pagan solo con los aumentos. Hasta el momento no tengo novedades de mis proveedores por las medidas de este martes, estamos trabajando igual".

alimentos aumentos mayorista (2).jpg

El comerciante no hizo distinción de los productos que más dejaron de venderse: "La caída de la venta es global, salvo la mercadería de fiestas como sidra, algunas bebidas y enlatados. Y hay productos de los que hace meses no tengo stock porque no hay entregas. De lo que tengo está muy floja la venta para diciembre".

•LEER MÁS: Frigoríficos santafesinos anticiparon que el kilo de carne llegue a los $7.000 en cuestión de días