Alumnos del colegio Nuestra Señora del Calvario y una valiosa propuesta para reciclar el aceite vegetal

La Municipalidad de Santa Fe acercó a alumnos para capacitar a miembros de la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, quienes trabajan en la Planta de Reciclaje

La Municipalidad de Santa Fe trabaja con el colegio Nuestra Señora del Calvario para convertir el aceite vegetal usado que llega a la Planta de Reciclaje en jabones . Alumnos de 1.º año realizaron el recorrido guiados por el Polo Educativo Ambiental.

Luisina Cuello, directora de Desarrollo Urbano Sostenible, comentó: “Los alumnos hicieron el recorrido, recibieron la charla y la visita guiada que hacemos en el Polo Educativo para que conozcan lo que se hace acá. Ellos, a su vez, van a dejar algo de su conocimiento, lo cual es muy virtuoso porque lo que nosotros queremos es que suceda esto, que las instituciones o los vecinos de la ciudad que tengan iniciativas de este tipo puedan hacerlo”.

Magdalena Macor, una alumna del colegio agregó: “Fuimos investigando cada vez más y nos dimos cuenta de todo el daño que puede hacer tirar un litro de aceite, ya que puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. No pensaba que pudiera afectar tanto así al agua o también al suelo, a las tuberías, al ser humano”.

Al respecto del recorrido guiado por el Polo Educativo Ambiental, la alumna mencionó: “No lo podía creer. Nunca había venido acá y no podía creer toda la cantidad de basura. Me doy cuenta de todo lo que contaminamos y no nos damos cuenta. Es muy importante que aprendamos cómo reciclar”.

Nuevos proyectos, nuevos ingresos

Claudia González, miembro de la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, comentó: “Vamos a aprender un poquito, son cosas que nos van sumando, nuevos proyectos. Nos viene bien, nos hace bien a los compañeros, a la superación y para tener más fuentes de trabajo, un poquito más de sueldo, para la venta”.

Respecto a la visita de los jóvenes aseguró: “Nos gusta que se acerquen para que tengan conciencia de la basura que hay, que se tira, y que a veces no podemos reciclar bien la mercadería”. Finalizó con el pedido a la sociedad de “reciclar mejor las cosas porque a veces vienen todas mezcladas y cuesta trabajo”.

Una propuesta de los alumnos con trayectoria

Hace tiempo que los alumnos del colegio están trabajando en este proyecto. Todo surgió de una pregunta que se realizaron en el aula: “¿Qué hace Santa Fe con el aceite usado?”. Este disparador dio curso a una campaña, en la cual los alumnos buscaron información sobre la temática e investigaron qué hacer con el aceite.

En medio del proceso surgieron muchas propuestas, pero la más votada fue transformar el aceite en jabones artesanales para lavar la ropa, como desinfectante o detergente.

La profesora de biología, Florencia Campi, fue quien apoyó y guio a los adolescentes en este proyecto. Ella misma realizó el recorrido por el Polo Educativo Ambiental junto a sus alumnos y también resaltó: “Este año continuamos con el proyecto con la idea de mejorar la calidad del jabón, pensar en otras alternativas a partir del jabón sólido, y el objetivo es empezar a construir lazos con otras instituciones, con otras agrupaciones que vean que en realidad no es un residuo este aceite usado, sino que es un recurso muy valioso y que se puede hacer un montón de cosas”.

Por último, la docente planteó: “Hay muchos profesionales que ya trabajan con este tipo de jabón en sus emprendimientos y la idea es enseñar a otros cómo hacerlo para que se convierta en otra salida laboral o un ingreso extra. La Muni se presentó con la propuesta de acercarnos al complejo y enseñar a la gente que está trabajando en la asociación a hacer jabón, por lo que tomamos el desafío”.