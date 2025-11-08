Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

El clima en Santa Fe: se fueron las lluvias, el cielo se despeja y las temperatura van en ascenso

Las condiciones meteorológicas irán mejorando con el correr del fin de semana en la ciudad y se espera que la temperatura tenga un repunte.

8 de noviembre 2025 · 09:53hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

La lluvia que cayó casi sin parar este viernes en la ciudad de Santa Fe ya es parte del pasado. Ahora, se espera que, al menos por el sábado, el tiempo esté gris ya que quedan las nubes y una temperatura otoñal, aunque no por mucho tiempo.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado en la ciudad de Santa Fe estará dominado por el cielo gris. Se espera que esté mayormente nublado hasta la tarde inclusive, y que hacia la noche las nubes comiencen a disiparse.

En esa línea, la temperatura tendrá una mínima de 10ºC y una máxima que no pasará de los 22ºC. Ya el domingo, la mejoría meteorológica se consolida con 15ºC de mínima y 27ºC de máxima. En tanto que el lunes las condiciones serán similares.

image

Santa Fe Clima sábado
