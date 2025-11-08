El clima en Santa Fe: se fueron las lluvias, el cielo se despeja y las temperatura van en ascenso

Las condiciones meteorológicas irán mejorando con el correr del fin de semana en la ciudad y se espera que la temperatura tenga un repunte.

La lluvia que cayó casi sin parar este viernes en la ciudad de Santa Fe ya es parte del pasado. Ahora, se espera que, al menos por el sábado, el tiempo esté gris ya que quedan las nubes y una temperatura otoñal, aunque no por mucho tiempo.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado en la ciudad de Santa Fe estará dominado por el cielo gris. Se espera que esté mayormente nublado hasta la tarde inclusive, y que hacia la noche las nubes comiencen a disiparse.

LEER MÁS: Desde el INA advirtieron por meses con lluvias por debajo de lo normal en Santa Fe y la región

En esa línea, la temperatura tendrá una mínima de 10ºC y una máxima que no pasará de los 22ºC. Ya el domingo, la mejoría meteorológica se consolida con 15ºC de mínima y 27ºC de máxima. En tanto que el lunes las condiciones serán similares.