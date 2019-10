El gobierno provincial anunció que se aplicarán incrementos extraordinarios en el marco del Decreto N° 2.875 de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.519 de Emergencia Alimentaria y Social para organizaciones sociales y no gubernamentales que administren comedores comunitarios, a través de la Tarjeta Institucional y para comunas y municipios beneficiarios del Programa Social Nutricional (Pro.So.Nu.) A la fecha, hay 752 convenios firmados con municipios, comunas e instituciones de todo el territorio provincial. Sobre la medida, el ministro de Desarrollo Social Jorge Álvarez dijo a UNO Santa Fe: "A lo largo de este año fuimos dando distintos incrementos. Ahora lo que resolvimos adicionalmente fue un aporte extraordinario en el caso del Programa Social Nutricional (Pro.So.Nu.) que es incluido en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Por resoluciones diferentes a la que ya están, así que les vamos a dar el 25%. Y en lo que hace a la Tarjeta Institucional ya se hace a partir de noviembre y diciembre el 20%".

Quienes llevan adelante merenderos o comedores solidarios señalan que el aumento no solo se da en los alimentos y servicios, sino también en la cantidad de gente que se suma cada semana para acceder a un plato de comida. Al ser consultado por UNO si esta situación se contempló a la hora de considerar estos incrementos, Álvarez respondió: "Claro, porque nosotros veníamos actualizando valores hasta este mes. Por eso estamos dando un aporte que tiene que ver con la mayor demanda y lo que hace a actualización, pero hemos ido acompañando a las instituciones en esto. Tiene que ver con el doble sentido, la mayor demanda y la actualización".

Algunos de los señalamientos recurrentes de las organizaciones sociales es que al acceder a la Tarjeta Institucional los productos se deben canjear en algunos pocos locales comerciales y eso trae complicaciones no solo en el transporte de mercadería sino limitaciones en la elección de variedad de alimentos y precios. Ante esta situación, el ministro opinó: "Es un convenio marco que incluso está en proceso de renovación. Con la Municipalidad de Rosario y el banco Cabal. Son acuerdos con proveedores. La idea siempre fue ir aumentando la cantidad e incorporar otro tipo de proveedores, porque a veces son en base a los requisitos que va teniendo el propio banco y la tarjeta. Pero se están siguiendo estas predisposiciones y al incremento que se vaya sumando en nuevos actores de acuerdo a lo que tiene que ver con los proveedores. Lo importante que tiene esto es que nosotros le transferimos directamente al banco. No es que se paga después la entrega de mercadería sino que es antes. Y por supuesto que está la posibilidad de que se vayan incorporando proveedores. Incluso en reuniones que tuvimos con instituciones esto lo plantearon y bueno por supuesto vamos a profundizar esto en lo que queda de nuestra gestión".

Al ser consultado si este incremento será el último hasta que haya un cambio de gobierno, Álvarez respondió: "No. No podemos hablar de que será el último. Uno quisiera que la emergencia realmente se terminara. La verdad es que nosotros esperábamos que después que se promulgó la ley nacional de emergencia alimentaria que Nación nos diera algo, ¿no? Pero eso no pasó. Hicimos el pedido formalmente a la ministra Stanley pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna. Uno de los motivos por los cuales adherimos a los términos de la ley nacional es porque plantea un incremento mínimo del 50% sobre los créditos destinados a seguridad alimentaria y nosotros desde Nación el último aumento que nos dieron fue de un 10% en junio de 2016. Esperábamos que ese 50% se pueda dar de forma inmediata, pero hasta el día de hoy no tenemos ningún aumento. Esperamos que se efectivice en las próximas semanas. Lo que podamos recibir de Nación lo vamos a transferir a las distintas instituciones y municipios de la provincia. Por eso estamos dando este aumento de carácter extraordinario y esperamos tener un acompañamiento del gobierno nacional en el cortísimo plazo".

Asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó que entre 2015 y septiembre pasado, la provincia efectuó un incremento total del 345% en materia de transferencias para comedores y copas de leche.

Por otra parte, en relación a un posible aumento en la Tarjeta de Ciudadanía Única, el ministro argumentó: "Es un aporte que viene históricamente en un 50% y 50% entre Nación y la Provincia. No hubo aumentos por parte del gobierno nacional, viene bastante congelado desde hace mucho tiempo, más de dos años. Atentos a no tener esa contrapartida y que cuando uno hace los entrecruzamientos hay muchos casos en que se superpone la Tarjeta de Ciudadanía con la Asignación Universal por Hijo o jubilaciones mínimas, lo que decidimos como gobierno fue priorizar las raciones tanto para comedores como para copas de leche".

Programa de asistencia a comedores comunitarios

Mediante la Tarjeta Institucional se brinda asistencia financiera a organizaciones sociales y no gubernamentales, con el objetivo de complementar la actividad de comedores comunitarios en los que se reciben personas en situación de vulnerabilidad social, que no tienen acceso de manera habitual a los alimentos.

Programa social nutricional

Se trata de un programa a través del cual se transfieren fondos a municipios, comunas y asociaciones civiles que prestan servicios alimentarios de comedor y/o copa de leche para niños de hasta 12 años en toda la provincia de Santa Fe. Actualmente, la provincia tiene convenios por este programa con 112 municipios y comunas, y 61 instituciones de todo el territorio provincial.

Ley Nacional Nº 27.519 de emergencia alimentaria y social

La provincia de Santa Fe publicó su adhesión a esta ley el 30 de septiembre. En el decreto correspondiente, encomienda a los ministros de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Economía, y de Gobierno y Reforma del Estado, realizar las modificaciones o adecuaciones presupuestarias tendientes a incrementar las partidas relacionadas directamente con los programas sociales individualizados en los considerandos del presente decisorio, a fines de garantizar el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional de la población santafesina, así como también, la creación de una Comisión de Seguimiento y Control de las acciones coordinadas por el ministro de Desarrollo Social para reforzar el trabajo coordinado con los gobiernos locales con el objeto de sobrellevar la actual situación económica y social.