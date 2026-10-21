Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Lionel Scaloni habría alcanzado un acuerdo con la AFA para prolongar su vínculo por cuatro años más. El nuevo contrato tendría una primera etapa hasta la Copa América 2028 y una cláusula de extensión hasta la próxima Copa del Mundo.

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina está cada vez más cerca de quedar formalizada. El entrenador habría llegado a un entendimiento con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para extender su contrato y continuar al frente de la Albiceleste más allá del Mundial de 2026, con el horizonte puesto en la Copa del Mundo de 2030.

Según informó Doble Amarilla, las negociaciones entre el cuerpo técnico y la dirigencia encabezada por Claudio Tapia avanzaron en las últimas semanas, con progresos en los aspectos económicos y en la planificación del próximo ciclo. El acuerdo contempla un primer vínculo hasta la Copa América de 2028, con una renovación automática, de común acuerdo, hasta el Mundial de 2030.

La intención sería rubricar el nuevo contrato durante la próxima fecha FIFA de noviembre, cuando la Selección argentina volverá a disputar partidos en el país. De esta manera, la AFA buscaría garantizar la continuidad de un proyecto que ya dejó una huella histórica en el fútbol nacional.

Un proyecto que busca sostenerse después de 2026

La posible renovación representa una señal de estabilidad para la Selección argentina, que deberá comenzar a preparar una nueva etapa en medio de la transición generacional y del desafío de mantener su protagonismo internacional.

Las primeras señales de acercamiento entre Scaloni y la dirigencia se habían producido durante la última ventana internacional. A partir de entonces, las conversaciones continuaron con el objetivo de resolver los detalles pendientes y asegurar la permanencia del entrenador.

Durante sus últimas apariciones públicas, el técnico había evitado dar precisiones sobre su futuro y sostenía que cualquier novedad sería comunicada oficialmente por la AFA. Ahora, de acuerdo con la información difundida por Doble Amarilla, las partes habrían alcanzado un acuerdo y solamente restaría concretar la firma.

La continuidad de Scaloni también permitiría darle seguimiento al recambio de futbolistas y comenzar a proyectar el equipo que afrontará los próximos compromisos continentales y mundiales.

Los números de una etapa dorada de Lionel Scaloni en la Selección

Desde que asumió en 2018, Scaloni construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección argentina. Bajo su conducción, el equipo conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, títulos que devolvieron a la Albiceleste a lo más alto del fútbol internacional.

De acuerdo con las estadísticas difundidas por Doble Amarilla, el entrenador acumula 107 partidos dirigidos, con un balance de 79 victorias, 18 empates y 10 derrotas.

Más allá de los resultados, su gestión se caracterizó por consolidar una identidad de juego, fortalecer el sentido de pertenencia del plantel y promover la aparición de nuevas alternativas para sostener la competitividad del seleccionado.

Una eventual extensión hasta 2030 le permitiría profundizar ese trabajo y afrontar un nuevo ciclo mundialista con una estructura ya consolidada, aunque con la necesidad de renovar progresivamente algunas piezas del equipo.

Los amistosos de noviembre, en el horizonte

Mientras se terminan de definir los detalles contractuales, Scaloni trabaja en la planificación de los próximos compromisos de la Selección argentina.

Según el calendario mencionado en la información original, la Albiceleste tiene previsto enfrentar a Uruguay el 13 de noviembre, en La Bombonera, y a Costa Rica el 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Esos encuentros marcarán una nueva presentación del equipo en territorio argentino y servirán para continuar evaluando futbolistas de cara a los desafíos futuros.

Con el acuerdo encaminado, la expectativa pasa ahora por la confirmación oficial de la AFA. Si se concreta la firma, Scaloni tendrá la posibilidad de seguir al frente de la Selección hasta 2030 y prolongar un ciclo que ya quedó entre los más importantes de la historia del fútbol argentino.