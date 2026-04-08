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Álvarez le gana la pulseada a Paz y Unión tendrá un cambio para visitar a Estudiantes

Lautaro Vargas llegó a la quinta tarjeta amarilla y el DT de Unión Leonardo Madelón se inclinaría por el uruguayo Emiliano Álvarez

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 09:52hs
Emiliano Álvarez tiene chances de ser titular el sábado cuando Unión visite a Estudiantes.

Prensa Unión

Emiliano Álvarez tiene chances de ser titular el sábado cuando Unión visite a Estudiantes.

El próximo sábado Unión visitará a Estudiantes en otro partido clave para el Tate, que tiene como principal objetivo clasificar entre los ocho primeros, para acceder a los playoffs.

Unión y un cambio para visitar a Estudiantes

Respecto a la formación que pondrá en cancha Leonardo Madelón, hay 10 nombres confirmados y uno más que tiene muchas chances de ser titular.

Y es que en el encuentro ante Deportivo Riestra, Lautaro Vargas llegó a la quinta tarjeta amarilla y en consecuencia deberá cumplir una fecha de suspensión.

De esta manera, se comenzó a especular respecto a quien sería el reemplazante de Vargas. Y las opciones eran dos: Emiliano Álvarez y Nicolás Paz.

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Está claro que por características Álvarez corre con ventaja. De hecho, en el partido ante Agropecuario, cuando Vargas fue preservado, Madelón apostó por la defensor uruguayo.

Incluso, Paz es marcador central, puede jugar como lateral derecho, pero no es su posición. Pero además, en lo que va del 2026 no sumó minutos.

Sucede que la incógnita se presentaba, porque Álvarez sufrió ante Agropecuario una molestia muscular que lo marginó del compromiso ante Riestra.

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Por ello, se aguardaba por su recuperación y esta semana comenzó a entrenar de manera normal. En consecuencia, el defensor charrúa sería el reemplazante de Vargas.

El resto del equipo no sufrirá modificaciones, teniendo en cuenta que no hay jugadores lesionados. Y que por otra parte, el único suspendido es Vargas.

La probable formación sería con: Matías Mansilla; Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión Álvarez Paz
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