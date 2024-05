Amra aceptó en disconformidad la propuesta paritaria y confirmó que no habrá medidas de fuerza

paritaria salud.jpg Paritaria de salud con representación de Amra.

Números de la votación de Amra

Desde Amra manifestaron: "Queda claro que primó en la votación de los afiliados la necesidad de un aumento salarial inmediato (mas aún cuando el resto de las paritarias sectoriales ya habían dado su aceptación) que la oferta en sí".

La oferta consiste en un aumento salarial del 18% remunerativo con respecto a los haberes de marzo, (9% retroactivo a abril, 5% para mayo y 4% en junio), con un mismo porcentaje alcanzando de igual manera a residentes, contratados y jubilados.

Durante el mes de junio se realizaran mesas técnicas y jurisdiccionales y la paritaria salarial continuaría durante el mes de julio. "La aceptación está condicionada al cumplimiento absoluto de todos los ítem propuestos. Asimismo, no implica un renunciamiento a lo adeudado por enero y febrero, el complementario al SAC, ni la equiparación de los salarios con los índices inflacionarios", subrayaron desde el gremio.

Descuento con aviso

El pasado miércoles 8 de mayo, los gremios realizaron una medida de fuerza en rechazo a la oferta salarial y el jueves 9 adhirieron a la huelga general de la CGT. "Vamos a descontar el día parado, no habrá vuelta atrás", ratificó el gobernador Maximiliano Pullaro. Al respecto, aseguró que la provincia de Santa Fe "está ofreciendo un aumento salarial haciendo un esfuerzo máximo, por encima de la recaudación".

Como había anticipado, el gobierno provincial ratificó que se les descontará el día a quienes hayan parado. "A nuestro gobierno le ha tocado asumir en una instancia muy compleja. Con una paritaria que heredamos altísima, de cumplimiento muy difícil. sin perjuicio de ello nosotros avanzamos en el cumplimiento", aseguró la semana pasada el ministro de Gobierno Fabián Bastia, en conferencia de prensa.

Y al respecto, había adelantado: "Vamos a descontar el día a quienes no vayan a su puesto de trabajo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia que, como todos, hacen enormes esfuerzos para mantener a la provincia. No es justo que en esta instancia, todos los gremios públicos convoquen a un paro".