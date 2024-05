Después de la reunión entre el gobierno y los gremios estatales y docentes hoy es el turno de los médicos

Descuento con aviso

El pasado miércoles 8 de mayo, los gremios realizaron una medida de fuerza en rechazo a la oferta salarial y el jueves 9 adhirieron a la huelga general de la CGT. "Vamos a descontar el día parado, no habrá vuelta atrás", ratificó el gobernador Maximiliano Pullaro. Al respecto, aseguró que la provincia de Santa Fe "está ofreciendo un aumento salarial haciendo un esfuerzo máximo, por encima de la recaudación".

Como había anticipado, el gobierno provincial ratificó que se les descontará el día a quienes hayan parado. "A nuestro gobierno le ha tocado asumir en una instancia muy compleja. Con una paritaria que heredamos altísima, de cumplimiento muy difícil. sin perjuicio de ello nosotros avanzamos en el cumplimiento", aseguró la semana pasada el ministro de Gobierno Fabián Bastia, en conferencia de prensa.

Y al respecto, había adelantado: "Vamos a descontar el día a quienes no vayan a su puesto de trabajo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia que, como todos, hacen enormes esfuerzos para mantener a la provincia. No es justo que en esta instancia, todos los gremios públicos convoquen a un paro".

