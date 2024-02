Amsafé: "Paro y marcha en unidad contra el ajuste en salud y educación"

La concentración se realizó en la Plaza del Soldado en el centro santafesino y de allí se marchó hasta Casa de Gobierno, donde miles de trabajadoras y trabajadores reclamaron por salarios dignos, condiciones de trabajo dignas y prevención y protección para el trabajo docente.

Se subraya que este 26 de febrero se lleva adelante una jornada nacional de lucha y protesta con un apro nacional de nuestra central Ctera exigiendo paritaria nacional, fondos nacionales para educación, pago del FONID y aumento de salarios, entre otros.

Durante el acto tomaron la palabra por Siprus, Diego Ainsuain, por Adul Oscar Vallejos por Sadop Martín Lucero y Pedro Bayugar, y por Amsafé nuestro Secretario General, Rodrigo Alonso.

marcha y paro docente amsafe rodrigo alonso.jpg Rodrigo Alonso, titular de Amsafé gentileza

Rodrigo Alonso expresó “quiero en primer lugar saludar a las compañeras y a los compañeros de AMSAFE que de los diecinueve departamento de la provincia estamos presentes muy temprano salieron, de madrugada desde sus localidades gracias por ese compromiso gracias por esa militancia quiero saludar a las compañeras y a los compañeros de Amsafé que hoy estamos de paro cien por ciento de adhesión al paro, resuelto con el voto de treinta y tres mil compañeras y compañeros treinta y tres mil compañeras y compañeros que expresamos claramente que el ciclo lectivo lo empezamos en la calle hoy en la provincia de Santa Fe. Las clases comienzan en la calle estamos enseñando dignidad estamos enseñando a defender nuestros derechos estamos enseñando a defender la escuela pública gratuita laica científica democrática y transformadora si me permiten saludar a las compañeras y a los compañeros profesionales de la salud a las compañeras y a los compañeros universitarios de nuestra universidad nacional del litoral a nuestras hermanas y hermanos en la lucha a las compañeras y a los compañeros del Sadop quiero saludar esta plaza de la unidad porque el ajuste en educación y en la salud no lo vamos a derrotar solos no lo vamos a derrotar individualmente no lo vamos a derrotar en soledad lo vamos a derrotar en unidad para derrotar el ajuste en salud y educación unidad de las trabajadoras unidad de los trabajadores hoy estamos acá porque el gobierno hizo una propuesta, que una maestra tenga un aumento de 21 mil pesos y que por otro lado pierda 28 mil 700 pesos por el incentivo docente saben cómo se llama eso ajuste salarial y no se lo vamos a permitir queremos recursos y fondos para la salud queremos recursos y fondos para la educación queremos una propuesta salarial que dé cuenta en en primer lugar de la deuda 2023 es mentira que se saldó la deuda 2023 que nadie se llama engaño el gobierno de la provincia nos adeuda un 22% todavía de enero nos adeuda el decreto que tiene que ser del mes de diciembre para que miles y miles de compañeras reemplazantes puedan percibir el aumento y también nos adeuda el proporcional de aguinaldo el gobierno de la provincia tiene que presentar una propuesta que dé cuenta de la paritaria 2023 pero que también de cuenta de la inflación nos ofrece un siete por ciento cuando el único dato oficial que tenemos es la inflación que dio el Instituto Provincial de Estadística y Censo que solamente por el mes de enero da un veintiún por ciento este es el ajuste salarial que quiere el gobierno de la provincia y que nosotros no se lo vamos a aceptar y nos dicen nos dicen como ya han dicho otras compañeras y otros compañeros el mismo verso de todos los años la oferta esto es todo lo que hay porque más plata no hay miren compañeras y compañeros tenemos que ser claros el gobierno tiene que dejar de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, que le meta la mano en el bolsillo a los grandes grupos económicos que se están forrando de plata y para las trabajadoras y para los trabajadores distribución de la riqueza se llama nos dicen también de que los docentes solamente discutimos sobre el salario miren el 4 de enero comenzó la paritaria un mes y medio después y recibimos la propuesta que recibimos está claro está más que claro que acá la discusión no es si me llamas con tiempo o no me llamas con tiempo acá la discusión en la voluntad política el 4 de enero le presentamos una serie de temas relacionados a las condiciones de trabajo y saben cuál fue la respuesta del gobierno nada ni una propuesta relacionada para mejorar la infraestructura escolar ni para crear más cargos ni para crear más horas cátedras ni para tener más materiales para trabajar ni para tener formación docente ni para garantizarle la comida a nuestras alumnas y a nuestros alumnos si hay alguien que le importa la educación es a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación “.

“También venimos a reafirmar lo que suscribimos los 14 sindicatos estatales de la provincia vamos a defender la caja de jubilaciones vamos a defender la jubilación docente vamos a seguir peleando para que nuestra obra social garantice mejores prestaciones basta de plus basta de ajuste queremos más y mejores prestaciones en nuestra obra social queremos queremos que en el estado provincial y que nuestra obra social garantice el derecho a la salud y hoy estamos acá llevando adelante este paro y esta movilización contundente por el salario por las condiciones de trabajo pero también en el marco de un paro nacional un paro nacional de CTERA compañeras y compañeros de AMSAFE están presentes frente al palacio Pizurno exigiendo exigiendo fondos para la educación el gobierno nacional no envió fondos que tienen que ver con garantizar la comida el derecho alimentario de nuestros estudiantes no envió los fondos de refuerzo nutricional y todos sabemos que con hambre no se aprende no envió los fondos para garantizar políticas educativas entre otras cosas el plan 25 un plan que garantizaba que nuestras alumnas y nuestros alumnos estén más tiempo en la escuela para garantizar y profundizar el proceso de aprendizaje pero tampoco envió fondos para nuestro salario para el fondo nacional de incentivo docente y hoy venimos a expresar claramente el orgullo que sentimos de haber ayunado en la carpa blanca mil tres días de ayuno el orgullo que sentimos de haber peleado contra las políticas neoliberales de los noventa el orgullo que sentimos por haber conseguido fondos para la educación no vamos a retroceder con fuerza con corrección vamos a seguir peleando para que haya fondos para todos los docentes y para la escuela pública y también también estamos de paro nacional y estamos de paro nacional porque el gobierno el gobierno nacional que es tan complaciente con los grandes grupos económicos tan complaciente con el fondo monetario internacional pero que nos sumerge a todo el pueblo en la pobreza y la indigencia un gobierno nacional que tiene como única estrategia el ajuste y no solamente eso sino también la represión reprimiendo las protestas y en nuestro caso no solamente reprimiendo limitando el gobierno nacional pretende instalar a la educación como un servicio esencial lo primero que tenemos que decir que la educación no es un servicio un servicio se compra y se vende un servicio es abrir la puerta de par en par a la mercantilización educativa y eso no lo vamos a aceptar no vamos a aceptar que entiendan a la educación como un servicio esencial para limitar nuestra protesta lo decimos claramente la educación es un derecho es un derecho social y vamos a seguir a la calle luchando las trabajadoras y los trabajadores de la educación con mejores condiciones de trabajo y defendiendo la escuela pública y compañeras y compañeros porque este paro porque esta movilización porque el gobierno tiene que modificar las políticas estamos exigiendo fondos para la educación que el gobierno nacional envíe los fondos que el gobierno nacional convoca a la paritaria para fijar un nuevo piso salarial le exigimos al gobierno de la provincia nos convoca a paritaria una nueva propuesta que sale la deuda 20 a 23 que haya una propuesta salarial que vaya en línea con la inflación una propuesta que dé cuenta de las condiciones de trabajo mejores condiciones para enseñar mejores condiciones para aprender que quede claro si no hay respuesta 48 horas y tenemos tenemos un desafío tenemos un desafío como todo plan de lucha que llevamos adelante el desafío es profundizar es profundizar el compromiso es profundizar la militancia con cada compañera con cada compañero es poder sostener este plan de lucha el compromiso también es con la comunidad educativa tenemos que fortalecer el vínculo con la comunidad educativa como dijimos que no nos vamos a salvar solos decimos de este conflicto vamos a salir junto con la comunidad educativa la comunidad educativa tiene que estar al lado nuestro nuestros padres madres todos nos tienen que acompañar porque esta lucha no es solamente salarial esta lucha tiene que ver con mejorar la escuela pública con fortalecer la escuela pública ese es el gran desafío que tenemos lo podemos hacer por supuesto porque tenemos fuerza compañeras y compañeros como no vamos a tener fuerza pertenezco orgullosamente a un sindicato que va a cumplir 100 años de vida a un sindicato donde dos mujeres Julia García y Marta Samatán nos han marcado una línea un sindicato que ha peleado contra todas las políticas de ajuste un sindicato que estuvo siempre en esta plaza demostrando que la educación pública se defiende compañeras compañeros estamos de pie ni un solo paso atrás compañeras ni un solo paso atrás compañeros”.

