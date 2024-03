Anestesistas del centro y norte de Santa Fe dejarán de atender por PAMI a partir del 11 de marzo

Desde el sector reportaron en un comunicado que no lograron que los sanatorios "accedan a producir un incremento que intente menguar, aunque sea en parte, el enorme atraso".

Los trabajadores de este rubro de la salud aseguraron que hace 70 días efectúan reclamos por distintas vías formales e informales, pero que no lograron obtener una respuesta satisfactoria.

"Esta circunstancia nos ha puesto en la necesidad de adoptar medidas que no deseamos, en defensa de nuestra tarea. A partir del día 11 de marzo de 2024 no atenderemos pacientes pertenecientes a PAMI, salvo situaciones de urgencia o emergencia", comunicaron.

Los anestesistas señalaron que "fuera de esas situaciones imperativas, si algún paciente afiliado a PAMI requiere nuestros servicios, sólo podremos brindárselos mediante el pago de honorarios en forma particular, convenidos individualmente".

"Mantenemos nuestra vocación de diálogo, estando a la espera de una propuesta que permita superar la dificultad y poder celebrar un nuevo contrato", enfatizaron en el comunicado.

Los trabajadores de la salud aseguraron ser conscientes de que la medida causará malestar en los afiliados, pero subrayaron que también lo significa para los profesionales porque "implica una merma indeseada en el volumen del trabajo, que constituye nuestro medio de vida".

"Aspiramos a que esta situación pueda revertirse en el menor tiempo posible, para beneficio de todos", reiteraron.

Alto riesgo

Por otro lado, otra situación que aqueja a trabajadores de la salud, en este caso los enfermeros del Hospital Iturraspe piden reglamentar su "Tarea de Alto Riesgo" tras el brote de neumonía.

Al respecto, Carlos Azogue, presidente del Colegio, dijo en Ahí Vamos por UNO 106.3 que solicitaron a la ministra de Salud, Silvia Ciancio, una reunión para poder establecer una mesa de trabajo que permita avanzar con la reglamentación, que fue judicializada en el pasado y hoy tiene sentencia firme. “Lamentablemente, el gobierno saliente de Omar Perotti y su ministra de Salud, la doctora Martorano, hicieron caso omiso a su sentencia judicial”, se lamentó el referente. Hasta el momento, la Provincia se encuentra pagando una multa por no respetar el fallo judicial.

En ese sentido, Azogue aclaró que es consciente que muchos de los cambios que presenta el artículo en cuestión implica un “impacto económico”, pero apuntan a “comenzar a trabajar en algunos de estos derechos en particular”. En detalle, puso como ejemplo el caso de las licencias profilácticas, que permiten 15 días de descanso entre licencias ordinarias: “Si bien tiene un impacto económico, no es considerable, como para que el Estado no lo instrumente”.

