Cerca de 10 mil profesionales santafesinos de la salud piden cambios en la ley que regula la caja del Arte de Curar

La caja previsional del Arte de Curar nuclea a profesionales de distintas profesiones de la Salud, desde médicos, bioquímicos y odontólogos hasta psicopedagogos, psicólogos y terapistas ocupacionales. Su afiliación es obligatoria , y se da de forma inmediata luego de la matriculación de un profesional que se recibe y quiere ejercer. Además de la caja previsional, el afiliado está obligado a abonar la obra social de la caja. Sin embargo, los excesivos aumentos y un servicio de obra social que los profesionales denuncian que no llega siquiera a cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO), hastiaron a numerosos afiliados que reunieron casi diez mil firmas para pedir modificaciones en la Ley 12.818 que regula al Arte de Curar.

"Estas profesiones tienen realidades de trabajo muy diferentes. En el tiempo que atiende un psicólogo, que generalmente lleva entre 40 minutos y una hora, un médico puede atender cuatro pacientes o cinco, en acuerdo al tipo de consulta que tenga. La cantidad de pacientes es diferente, los ingresos son diferentes", dijo Mónica Blando a UNO Santa Fe, parte del Movimiento Multisectorial por el Cambio de la Caja del Arte de Curar. Además Blando es la única persona de la provincia que le ganó un juicio a la Caja del Arte de Curar.

Si bien Blando reconoció que "es muy difícil que una ley pueda ser regulada para trece profesiones tan diferentes", también señaló que se realizaron estudios acerca de la viabilidad de que cada colegio tenga su propia caja, pero el resultado fue negativo.

"Se hace inviable, no alcanzan los números de profesionales como para dar cuenta y que sea una caja perdurable en el tiempo. Mucho menos ahora que tenemos una caja que tiene muchos afiliados, pero alrededor del 60% o más es deudor. Entonces, si nosotros quisiéramos pasar a cajas profesionales, tendríamos que ver dónde dejamos los deudores, porque la caja profesional no podría absorberlos y no nos parece lógico dejarlos en el sistema de la caja actual. que es absolutamente imposible de pagar", explicó. Es por eso que se insiste en las modificaciones.

Los cambios que cuentan con el apoyo de las casi diez mil firmas de profesionales ya fueron presentados en la Legislatura por quien hoy es ministra de Salud, Silvia Ciancio, en su anterior rol de diputada provincial. El proyecto cuenta con estado parlamentario, y actualmente se encuentra en la Comisión de Salud.

Otra situación de descontento se da respecto a la obra social, la cual también es obligatoria. El proyecto de ley contempla que la afiliación a la obra social sea "optativa y voluntaria".

"Queremos que cubra por lo menos el Plan Médico Obligatorio. La obra social no satisface las necesidades de ningún afiliado. Tiene dos categorías, la categoría A y la categoría B, y según a la categoría que uno aporte tiene mejores o peores beneficios. Nosotros estamos apostando a que haya una sola forma de obra social que alcance, que sea para todos igual, y que cubra las necesidades de todos", expuso Blando, quien también fuera presidenta del Colegio de Psicólogos.

Debido a los recientes aumentos ha vuelto a ganar fuerza el reclamo de los profesionales de la salud, que se organizaron en un grupo de WhatsApp que superó los 1000 integrantes, por lo que debieron crear otro. Además, en el grupo de Facebook "Movimiento Multisectorial por el Cambio de la Caja del Arte de Curar", son más de 5.000.

Este jueves los profesionales tendrán una asamblea abierta donde definirán los pasos a seguir. La idea preponderante es realizar una movilización frente a la Legislatura de Santa Fe cuando se presente la nota con las diez mil firmas de afiliados santafesinos pidiendo el tratamiento del proyecto.