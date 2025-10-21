La movilización se realizará este martes a las 18 desde la Municipalidad hasta Casa de Gobierno. La Asamblea Ni Una Menos Santa Fe exige respuestas del Estado ante el intento de femicidio ocurrido el lunes, el femicidio consumado en la madrugada del martes y otro hecho registrado en Reconquista.

Ante la escalada de violencia de género y femicidios, Ni Una Menos convoca a una marcha de antorchas en Santa Fe

La Asamblea Ni Una Menos Santa Fe convocó a una marcha de antorchas para este martes a las 18 horas, que partirá desde la Municipalidad de Santa Fe, en Salta 2950, hacia la Casa de Gobierno.

La manifestación se organiza en respuesta a una escalada de violencia de género y femicidios registrada en las últimas horas en la provincia: un intento de femicidio ocurrido el lunes, un femicidio consumado durante la madrugada del martes y otro crimen en la ciudad de Reconquista.

Bajo las consignas “Ni una menos, vivas y libres nos queremos” y “Políticas públicas ya”, la organización exige una respuesta urgente de los gobiernos municipal y provincial. “Tenemos que frenar esto”, remarcan en la convocatoria, que invita a la comunidad a participar llevando una vela como símbolo de pedido de justicia y memoria.

"Mi hija denunció mil veces y nadie hizo nada": el reclamo de la madre de la víctima del femicidio en barrio Loyola Norte

Desde la Asamblea advirtieron que los recientes ataques reflejan “la falta de políticas efectivas de prevención y acompañamiento a las víctimas”, y reclamaron acciones concretas que garanticen la protección de las mujeres y diversidades.

“Exigimos una respuesta del Estado municipal y provincial. No podemos seguir contando víctimas”, expresaron desde el espacio feminista, que llamó a llenar las calles en reclamo de seguridad, justicia y compromiso institucional frente a la violencia machista.

La concentración se realizará a partir de las 18 frente a la Municipalidad y se espera una amplia participación de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.