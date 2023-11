Ante la falta de combustibles, apuntan contra las petroleras: "Hay que hacer el lobby santafesino del biodiésel"

"Tal como lo venimos anticipando desde principios de año, entendíamos que íbamos a llegar con escasez a este momento y lamentablemente no nos equivocamos", apuntó. Además, contó el peso que tiene el lobby petrolero: "Lo sufrimos desde hace muchos años. La Secretaría de Energía nunca cumplió su tarea ni como tal ni como ministerio durante el gobierno de Macri, que era obligar a las petroleras a aportar con lo que decía la Ley 26.093 que era 10%. Realmente el poder del lobby es tan poderoso que condicionó y extorsionó a todos los gobiernos más allá del color político".

biodiésel gasoil combustibles .jpg

Kusznierz, manifestó: "Nos llevó dos años sentarnos con el gobierno provincial a hacer el lobby del biodiésel. Concentramos 80% de la producción de biodiésel de la Argentina y no solo la oferta exportable sino también del corte obligatorio. Las presiones, negociaciones y un contexto internacional que no dejaba entrar gasoil a la Argentina ya sea porque no había recursos u oferta, nos permitió empatar con esta Ley 27.640. En esta realmente hubo retrocesos de la Argentina a nivel mundial en el uso de los biocombustibles, porque se redujo en 50% el corte, del 10% al 5%".

Un año atrás, el sector sirvió una solución clave frente a las consecuencias que desencadenó la invasión de Rusia a Ucrania: "Veníamos diciendo que por este conflicto iba a haber desabastecimiento, otra vez avisando que el sector del biodiésel estaba desaprovechado con una ley que realmente va a contramano a lo que va al mundo, al principio nadie nos creía. Después, tuvieron que venir a pedirnos a las empresas para que empecemos a producir a 7,5%. Vemos que Brasil, nuestro principal socio comercial del Mercosur, incrementa el corte de 10% a 12,5% y Estados Unidos va a hacer 16 megaplantas de biodiésel en todo el territorio, mientras que seguimos con el corte al 7,5% son cosas que no entendemos. El sentido común evidentemente no pasa por la cabeza de algunos funcionarios y políticos".

faltante combustible nafta.jpg

Pidió que la Secretaría de Energía debe estar "arbitrando y regulando" el poder dispar que tienen las grandes petroleras, ya que va en detrimento de las pymes del biodiésel. "Nuestro principal insumo es el aceite de soja y las grandes aceiteras nos cobran a las pymes del interior más caro que el valor de exportación. Hay una extorsión permanente. La secretaría está para ser un árbitro que defienda a los intereses santafesinos. Tenemos que hacer el lobby santafesino del biodiésel".

Escuchá la entrevista completa acá: