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El Imusa moderniza su sistema de turnos y comenzará a gestionarlos a través de la App Santa Fe

Quienes deseen acceder a los servicios gratuitos del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) deberán sacar turno a través de la nueva aplicación ciudadana

29 de septiembre 2026 · 10:55hs
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El Imusa moderniza su sistema de turnos y comenzará a gestionarlos a través de la App Santa Fe

El Imusa moderniza su sistema de turnos y comenzará a gestionarlos a través de la App Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe comunica el nuevo sistema de turnos para acceder a los servicios gratuitos de castración, vacunación antirrábica, desparasitación o consulta para animales de compañía que brinda el Imusa. Estos cambios brindarán una experiencia más cómoda, organizada y flexible para los vecinos.

Los turnos se deberán sacar a través de la App Santa Fe, la aplicación digital que el municipio lanzó en los primeros días de septiembre para simplificar la relación entre el municipio y los vecinos, facilitando el acceso a trámites, servicios e información desde cualquier lugar y en cualquier momento y que permite realizar trámites, consultar información, recibir notificaciones y participar de propuestas de la ciudad.

De este modo el Imusa busca brindar una experiencia más cómoda, organizada y flexible para los vecinos. Los turnos generan una mejor organización en la atención, más ordenada y ágil, que favorecen a la organización de los equipos y sus tiempos. Además, permite al vecino planificar con anticipación su experiencia en el Instituto. Esta herramienta le permite al dispositivo municipal seguir creciendo y mejorar el servicio que brinda.

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Cómo sacar los turnos

Para acceder al nuevo sistema de turnos para la atención de las mascotas, el usuario deberá descargar la App Santa Fe para dispositivos Android o iOS en el siguiente link (https://share.google/yXJOEu3xthz95Y0PE). Luego deberá ingresar a la opción “Turnos”, y elegir “Nuevo Turno”. En el menú “Trámite” podrá seleccionar el correspondiente al Imusa, luego la sede a la que desea asistir y el motivo de la visita. A continuación deberá completar sus datos personales, y para finalizar, elegir la fecha y el horario del turno.

App Santa Fe reúne distintas opciones para que los vecinos puedan gestionar, informarse y participar desde un mismo espacio.

Entre las herramientas disponibles además se encuentran la posibilidad de sacar turnos, por ejemplo para realizar trámites vinculados a la licencia de conducir; acceder al TGI, asociar padrones, consultar infracciones y realizar pagos mediante billeteras virtuales.

La aplicación también permite personalizar la información que recibe cada usuario. Se pueden seleccionar contenidos vinculados con clima y alertas, avisos de emergencia como herramienta de información ante situaciones delicadas, servicios municipales, transporte, tránsito, tasas y otros temas de interés, además de optar por no recibir notificaciones.

A su vez, incorpora herramientas para la participación ciudadana, como encuestas, sugerencias y el acceso a información sobre cursos y capacitaciones.

Imusa turnos castración vacunación animales Santa Fe
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