Quienes deseen acceder a los servicios gratuitos del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) deberán sacar turno a través de la nueva aplicación ciudadana

El Imusa moderniza su sistema de turnos y comenzará a gestionarlos a través de la App Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe comunica el nuevo sistema de turnos para acceder a los servicios gratuitos de castración, vacunación antirrábica, desparasitación o consulta para animales de compañía que brinda el Imusa . Estos cambios brindarán una experiencia más cómoda, organizada y flexible para los vecinos.

Los turnos se deberán sacar a través de la App Santa Fe, la aplicación digital que el municipio lanzó en los primeros días de septiembre para simplificar la relación entre el municipio y los vecinos, facilitando el acceso a trámites, servicios e información desde cualquier lugar y en cualquier momento y que permite realizar trámites, consultar información, recibir notificaciones y participar de propuestas de la ciudad.

SANTA FE | Lanzan una plataforma digital en Santa Fe para hacer el seguimiento de reclamos y servicios en tiempo real https://t.co/6bqz1AeYMD — UNO Santa Fe (@unosantafe) September 11, 2026

De este modo el Imusa busca brindar una experiencia más cómoda, organizada y flexible para los vecinos. Los turnos generan una mejor organización en la atención, más ordenada y ágil, que favorecen a la organización de los equipos y sus tiempos. Además, permite al vecino planificar con anticipación su experiencia en el Instituto. Esta herramienta le permite al dispositivo municipal seguir creciendo y mejorar el servicio que brinda.

La Muni en tu Celu: una nueva forma de gestionar, informarse y participar desde el celular

Cómo sacar los turnos

Para acceder al nuevo sistema de turnos para la atención de las mascotas, el usuario deberá descargar la App Santa Fe para dispositivos Android o iOS en el siguiente link (https://share.google/yXJOEu3xthz95Y0PE). Luego deberá ingresar a la opción “Turnos”, y elegir “Nuevo Turno”. En el menú “Trámite” podrá seleccionar el correspondiente al Imusa, luego la sede a la que desea asistir y el motivo de la visita. A continuación deberá completar sus datos personales, y para finalizar, elegir la fecha y el horario del turno.

App Santa Fe reúne distintas opciones para que los vecinos puedan gestionar, informarse y participar desde un mismo espacio.

Entre las herramientas disponibles además se encuentran la posibilidad de sacar turnos, por ejemplo para realizar trámites vinculados a la licencia de conducir; acceder al TGI, asociar padrones, consultar infracciones y realizar pagos mediante billeteras virtuales.

La aplicación también permite personalizar la información que recibe cada usuario. Se pueden seleccionar contenidos vinculados con clima y alertas, avisos de emergencia como herramienta de información ante situaciones delicadas, servicios municipales, transporte, tránsito, tasas y otros temas de interés, además de optar por no recibir notificaciones.

A su vez, incorpora herramientas para la participación ciudadana, como encuestas, sugerencias y el acceso a información sobre cursos y capacitaciones.