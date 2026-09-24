La ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela reunieron a más de 140.000 personas en una jornada con música y espectáculos

Juegos Suramericanos: Q'Lokura convocó a 90.000 personas y los Fan Fest fueron una fiesta multitudinaria

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 también se viven fuera de las competencias. Durante este miércoles, más de 140.000 personas participaron de las propuestas artísticas de los Fan Fest de Santa Fe, Rosario y Rafaela , que volvieron a convertirse en grandes puntos de encuentro para santafesinos y visitantes.

Los espacios ofrecieron una combinación de música en vivo, DJs, radios, streaming y propuestas culturales , que acompañaron a quienes se acercaron a disfrutar de la jornada luego de presenciar las competencias y ceremonias de premiación o simplemente para compartir una noche en familia y con amigos.

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Q'Lokura reunió a 90.000 personas en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, las actividades comenzaron temprano en el Parque del Sur, donde se desarrollaron distintas propuestas con DJs, radios y artistas, entre ellos la licenciada Cecilia Ce.

El gran cierre de la jornada estuvo a cargo de Q'Lokura, que se presentó ante una multitud estimada en 90.000 personas, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la jornada de los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos: Q'Lokura convocó a 90.000 personas y los Fan Fest fueron una fiesta multitudinaria gentileza

Más de 20.000 personas disfrutaron de los shows en Rosario

En Rosario, los distintos escenarios instalados para el Fan Fest ofrecieron durante la jornada propuestas del Circo Lumiere, radios, streaming, DJs y música en vivo.

El cierre se realizó en el escenario principal ubicado en el Parque Independencia, donde Indios y Nuestro Romance se presentaron ante más de 20.000 personas.

La propuesta permitió extender la celebración deportiva a distintos espacios de la ciudad y sumar actividades para quienes acompañan los Juegos Suramericanos más allá de las competencias.

Juegos Suramericanos: Q'Lokura convocó a 90.000 personas y los Fan Fest fueron una fiesta multitudinaria gentileza

Juegos Suramericanos: Q'Lokura convocó a 90.000 personas y los Fan Fest fueron una fiesta multitudinaria gentileza

Coty Hernández convocó a 30.000 personas en Rafaela

En Rafaela, los escenarios ubicados en el Microestadio y el Velódromo también concentraron durante la jornada distintas actividades, con DJs y música en vivo.

El cierre estuvo a cargo de Coty Hernández, quien se presentó ante 30.000 personas, en otra multitudinaria jornada vinculada con los Juegos Suramericanos.

Los Fan Fest, otro escenario de los Juegos Suramericanos

Con el paso de las jornadas, cada Fan Fest fue construyendo una identidad propia a partir de su programación y del público que se acercó a cada espacio.

Familias, jóvenes, vecinos, visitantes y personas vinculadas con los Juegos Suramericanos encontraron allí un lugar para reunirse, escuchar música, compartir una comida o simplemente disfrutar del ambiente generado alrededor del evento deportivo.

Santa Fe, Rosario y Rafaela tuvieron escenarios, artistas y públicos diferentes, pero compartieron una misma propuesta: que los Juegos Suramericanos pudieran disfrutarse también fuera de las competencias.

De esta manera, los Fan Fest se consolidaron como espacios de encuentro y celebración y sumaron una dimensión cultural y artística a la programación deportiva que se desarrolla en la provincia.

Qué habrá este jueves en los Fan Fest

Las propuestas artísticas continuarán este jueves desde la mañana en los distintos espacios habilitados para acompañar el desarrollo de los Juegos Suramericanos.

En Rosario, los shows de cierre estarán a cargo de Caliope Family y Koino Yokan.

En Santa Fe, la programación tendrá como protagonistas a Indios, Coty Hernández y Fiesta Polenta.

En Rafaela, los espectáculos de cierre estarán a cargo de Cumbia Brava y 4to Tiempo.

Así, los Fan Fest volverán a ofrecer una jornada de música, entretenimiento y encuentro para acompañar la actividad de los Juegos Suramericanos en las tres ciudades santafesinas.