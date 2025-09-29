Arranque de semana en la ciudad de Santa Fe con un lunes primaveral Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 29 de septiembre 2025 · 07:44hs

Costanera Oeste de Santa Fe.

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco, ventoso y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.8º, ST: 12.6º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la presencia de un sistema de alta presión en la región, con una configuración de las masas de aire, la cual permite que las condiciones se mantengan buenas y estables hasta por lo menos finales de semana, con alguna nubosidad por momentos y con temperaturas oscilando entre los 11° C y los 14° C de mínima y los 25° C a los 29° C de máxima.

Martes con cielo mayormente con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 13º y poco cambio en las máximas, 27º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando a moderados del sector sureste.

En tanto el miércoles se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante la jornada y con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 12º y máxima 26º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste y disminuyendo su intensidad. Por último, jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 14º y máxima 28º. Vientos leves del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región