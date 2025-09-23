Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Martes soleado y con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

23 de septiembre 2025 · 07:33hs
Costanera oeste de Santa Fe.

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 11.7º, y se espera que la máxima alcance los 23º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que debido al aporte de aire frío en los niveles medios y altos de la troposfera, se mantiene la potenciación del sistema de alta presión durante los próximos días, mientras que en superficie, comienza lentamente a observarse el ingreso de aire algo más cálido a la región. Esta situación permite que las jornadas se mantengan mayormente soleadas, con alguna nubosidad por momentos, descenso de las temperaturas mínimas durante el día de hoy, pero con una suave tendencia en ascenso a partir de mañana y tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente hacia el fin de semana.

Miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en suave ascenso: mínima 10º y máxima 25º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

En tanto el jueves se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos con condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 11º y máxima 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al noreste e incrementando su intensidad hasta regulares por momentos.

Por último, viernes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables, con tendencia a desmejorar gradualmente y temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 26º. Vientos moderados a regulares del sector noreste.

