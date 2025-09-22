El 2 de octubre será la jura de la Constitución en la ciudad de Santa Fe

A través del decreto N° 00089, el Ejecutivo convocó a las autoridades municipales, concejales y sociedad civil, al acto, que se realizará en el auditorio del Museo de la Constitución Nacional.

El evento se enmarca en el proceso iniciado tras la sanción del nuevo texto constitucional, publicado el 11 de septiembre, que refuerza la autonomía municipal y habilita a las ciudades con más de 10.000 habitantes a dictar sus propias Cartas Orgánicas mediante convenciones estatuyentes.

Según el decreto firmado por el intendente Juan Pablo Poletti, el acto marcará el punto de partida de un esquema de trabajo participativo, amplio y plural destinado a elaborar el proyecto de ordenanza que permita declarar la necesidad del dictado de una Carta Orgánica Municipal.

La iniciativa apunta a reproducir la experiencia histórica de 1933, cuando Santa Fe sancionó su primera Carta Orgánica, y prevé la participación de los distintos órganos municipales, actores sociales e institucionales y la ciudadanía en general.

Reunión con la presidenta del Concejo

El pasado lunes, el intendente Poletti se reunió con la presidenta del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina, para avanzar en la organización del acto de jura de las autoridades municipales, concejales y sociedad civil, en el marco de la reciente declaración de autonomía municipal, establecida en la reforma de la Constitución Provincial.

Durante la reunión se definieron los primeros pasos para coordinar con todo el cuerpo de concejales la ceremonia institucional que se definió será el próximo 2 de octubre en el Museo de la Constitución, ubicado en Avenida de la Constitución y 1° de Mayo.

“Estamos orgullosos de participar en un momento histórico para la provincia y para nuestra ciudad. Con diálogo y consensos, la reforma de la Constitución declaró la autonomía municipal y nos abre una etapa inédita para Santa Fe”, expresó Poletti.

El intendente destacó la importancia de iniciar un debate local para la elaboración de una Carta Orgánica Municipal que “sirva a los vecinos y trascienda gestiones”. En ese sentido señaló: “Debemos trabajar junto a los equipos técnicos, concejales, instituciones y ciudadanos para analizar cómo hacer una Carta Orgánica que beneficie a los santafesinos y perdure en el tiempo, ajustándose a la realidad de nuestra ciudad”.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Adriana Molina, remarcó que “este es un paso clave para consolidar la autonomía de Santa Fe y generar un marco institucional sólido, con amplia participación y consensos”.

• LEER MÁS: ConstituciónArtículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes