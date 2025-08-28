Según la municipalidad de Santa Fe, más del 90% de los reclamos por iluminación se resolvieron en 48 horas

En julio se recibieron 1.837 reclamos, de los cuales 1.777 fueron resueltos. Los datos surgen de un informe realizado por las empresas privadas a cargo del servicio.

Según la municipalidad de Santa Fe, más del 90% de los reclamos de iluminación se resolvieron en 48 horas

La Municipalidad de Santa Fe avanza con el Plan de Iluminación , impulsado por el intendente Juan Pablo Poletti a principios de 2025. Tras culminar la primera etapa, que incluyó la reposicion y puesta en valor de la luminaria , en julio comenzó la segunda etapa , centrada en responder rápidamente a los vecinos y mantener la infraestructura existente.

Un informe de la UTE Tacuar-Bauza revela resultados positivos: más del 90% de los reclamos se resolvieron en 48 horas .

En julio se recibieron 1.837 reclamos, de los cuales 1.777 fueron resueltos y 60 reprogramados para futuras obras. En agosto, hasta el día 18, se registraron 783 reclamos, con 724 resueltos y 43 reprogramados.

El informe destaca que incluso tras las condiciones climáticas adversas de los días 19 y 20 de agosto, se recibieron 100 reclamos, todos solucionados en el plazo de 48 horas, consolidando la tendencia positiva del plan.

La segunda etapa del Plan se desarrolla en dos líneas de acción:

Reducción del tiempo de respuesta , con resolución de problemas en 48 horas mediante un protocolo de atención de reclamos. Los vecinos pueden notificar fallas al 0800 777 5000 .

Obras de infraestructura complejas, como la renovación de tableros y tendidos eléctricos, identificadas en un relevamiento previo.

La primera etapa del Plan incluyó la reparación de 13.672 luces entre enero y junio, tras un relevamiento completo de los 35.102 puntos de luz de la ciudad, abarcando todos los barrios santafesinos. Estas acciones buscan garantizar un servicio esencial y reflejar la inversión de los vecinos en una ciudad más iluminada.