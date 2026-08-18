Así fue el terrible impacto entre un tren y una camioneta de Protección Civil en San Justo

El siniestro ocurrió este domingo en el acceso norte de la ciudad, en la intersección de calle Mantovani y las vías ferroviarias. El conductor de la camioneta oficial quedó atrapado en el habitáculo y tuvo que ser rescatado por Bomberos. Fue trasladado al Samco local, donde constataron que presentaba lesiones leves.

Grave accidente. Una camioneta de Protección Civil chocó contra un tren en San Justo.

Un fuerte accidente se registró este domingo en el acceso norte de San Justo , donde una camioneta oficial de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Santa Fe impactó contra una formación ferroviaria.

El siniestro ocurrió en la intersección de calle Mantovani y las vías del ferrocarril , por circunstancias que todavía son materia de investigación.

Por causas que deberán determinarse mediante las pericias correspondientes, el vehículo oficial colisionó contra el tren. El impacto provocó importantes daños en la camioneta y dejó a su conductor atrapado dentro del habitáculo.

Rescate del conductor

Tras el choque, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar. Personal de Bomberos trabajó con herramientas de rescate y realizó maniobras de extricación para liberar al hombre que había quedado atrapado en el interior de la camioneta.

Luego de varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron retirarlo del vehículo.

LEER MÁS: Impactante choque entre una camioneta de Protección Civil y un tren en el norte provincial

El conductor fue asistido inicialmente en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Samco de San Justo, donde recibió atención médica y fue evaluado por las lesiones sufridas.

Así quedo el vehículo de la provincia luego del siniestro vial gentileza

De acuerdo con la información disponible, presentó lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

Operativo y peritajes

Del procedimiento participaron efectivos de la Policía de Santa Fe, personal de Protección Civil, Bomberos y trabajadores del centro de salud local.

Además del rescate, los equipos de emergencia realizaron tareas para asegurar la zona y ordenar la circulación en uno de los accesos a la ciudad.

Una vez finalizadas las tareas de asistencia, se iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente.

Los peritos deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto entre la camioneta oficial y la formación ferroviaria, así como determinar las causas que derivaron en el choque.

La investigación continúa para esclarecer cómo ocurrió el siniestro registrado en el acceso norte de San Justo.