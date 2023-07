"Así vas a terminar": el relato de exconcejales que recibieron amenazas de muerte en Santa Fe

Entre la lista de funcionarios agraviados por las amenazas de muerte se encuentran la actual ministra provincial de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, la exministra de Educación provincial, Adriana Cantero y los exconcejales Luciana Ceresola y Carlos Suárez.

Éstos dos últimos fueron los funcionarios que hablaron de lo sucedido, quienes en diálogo con LT10 brindaron precisiones sobre las amenazas sufridas hace dos años.

"El 15 de septiembre de 2021, pasadas las Paso, recibimos en las oficinas un sobre que contenía cenizas junto con una publicidad de una casa velatoria , con el mensaje que decía: "Así vas a terminar". Carlos recibió la misma amenaza, con la diferencia de la casa velatoria. La recibimos en el anexo del Concejo Municipal ya hace dos años", relató en primer lugar Ceresola.

La detención de la acusada se dio luego de un allanamiento realizado en un edificio de calle 1º de Mayo al 2500 por pesquisas del Organismo de Investigaciones, que dependen del Ministerio Público de la Acusación, con oficiales y suboficiales del Grupo de Operaciones Especiales.

A propósito del momento después de recibir las amenazas, Suárez se explayó: "En su momento, ambos estábamos muy sorprendidos. En ese momento nosotros estábamos abordando el tema de los trapitos, impulsando nosotros la prohibición de la actividad con nuestros argumentos. Esa era la única opción por la que podíamos interpretar que pudiera tener algún tipo de represalia, no así el resto de nuestra actividad como concejales, sin verse a priori que pudiera afectar algún interés que pudiera ocasionar ese tipo de accionar".

"Frente a esa situación la decisión que tomamos ambos fue hacer la denuncia, siendo nuestro rol como ciudadanos y como funcionarios públicos poner en conocimiento a la justicia de este tipo de hechos. Había nombres de personas que yo particularmente no conocía y que después en la primera etapa investigativa nos dijeron que podía tener que ver con otros vecinos de ese edificio y con la actividad de esta persona", continuó.

El legajo que dirige la fiscal Urquiza es por amenazas anónimas realizadas entre 2021 y el corriente año, a al menos dos funcionarias del gobierno provincial y dos concejales de la ciudad de Santa Fe y la calificación penal provisoria por la sucedido es amenazas calificadas.

Además Ceresola agregó: "Al momento que fuimos al MPA llevamos las cartas que habíamos recibido, ellos las recibieron, las analizaron tratando de descifrar las cenizas de qué eran. Si bien no se explayaron demasiado sobre el tema no era la primera carta de ese tenor que habían recibido con el remitente de estas dos hermanas que evidentemente no tenían nada que ver, sino que eran usadas como pantalla".

"Nuestra única tranquilidad fue que no la habíamos recibido en nuestros hogares, veníamos trabajando fuertemente la prohibición de los trapitos, sabíamos que había una problemática en la plaza San Martín donde la semana pasada hubo una gresca importante, sabíamos que había un motín en contra de nuestras iniciativas", concluyeron los ediles.