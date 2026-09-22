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Asistencia Perfecta: más de 63 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobraron el incentivo mensual de agosto

Son 63.971 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que percibieron el premio mensual. Del total, 55.923 no registraron inasistencias y 8.048 sólo tuvieron una.

22 de septiembre 2026 · 13:20hs
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Asistencia Perfecta: más de 63 mil docentes

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Asistencia Perfecta: más de 63 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobraron el incentivo mensual de agosto

El Gobierno Provincial abonó este martes, el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 63.971 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que durante el mes de agosto no registraron ausencias, o solo tuvieron una durante ese período.

Del total, 55.923 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares no registraron ninguna inasistencia y 8.048 sólo tuvieron una falta. El monto total de inversión asciende a $8.933.583.887.

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Cabe destacar que por el mes de agosto un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibió $241.679 mientras que un docente de hasta 352 puntos cobró $120.839, un docente con sistema de jornada completa percibió $181.260 y por hora cátedra de nivel superior $10.072 y por hora cátedra de otros niveles $ 8.058.

Por su parte, los que tuvieron solo una inasistencia cobraron $ 120.840 (cargo directivo y supervisión); $ 60.419 para cargo docente de hasta 352 puntos; $ 90.630 los docentes con sistema de jornada completa; y $ 5.036 por hora cátedra de nivel superior, y $ 4.029 por hora cátedra de otros niveles.

De qué se trata Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.

En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.

Asistencia Perfecta docentes agosto incentivo
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